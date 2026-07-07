Orijinal Nintendo'ya Veda: Nintendo Switch'in Avrupa Satışları Durduruluyor!

Nintendo, Avrupa Birliği'nin yasalarını gerekçe göstererek orijinal Nintendo Switch'in üretimini ve satışını Avrupa'da durduruyor.

Dile kolay, tam on yıldır hayatımızda olan ve milyonları peşinden sürükleyen orijinal Nintendo Switch, veda etmeye hazırlanıyor.

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2025’te raflardaki yerini alan halefi Switch 2’ye rağmen üretimi inatla devam eden emektar konsol, önümüzdeki yıl Avrupa pazarından tamamen çekilecek. Resmî açıklamaya göre, Şubat 2027 ortasından itibaren Avrupa’daki perakendeciler ve resmî Nintendo mağazaları artık orijinal Switch, Switch Lite ve Switch OLED modellerini tedarik edemeyecek.

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Peki Nintendo’yu bu radikal karara iten ne oldu?

Cevap, Avrupa Birliği’nin teknoloji dünyasını kökten değiştiren yeni yasalarında gizli. AB, teknoloji üreticilerine "kullanıcıların kendi bataryalarını kolayca değiştirebilmesini" zorunlu kılan bir kural getirdi.

Zaten ömrünün sonuna yaklaşmış olan emektar Switch'i bu yasaya uygun şekilde sil baştan yeniden tasarlamak astarı yüzünden pahalıya gelecekti. Nintendo da mantıklı olanı yaptı ve konsolun fişini çekmeye karar verdi. Kuzey Amerika için henüz bir veda tarihi olmasa da Avrupalı oyuncular için geri sayım resmen başladı.