Dünyanın sadece dört şirketi 2 trilyon dolar değerinin üzerine çıkmayı başardı: Apple, Microsoft, Saudi Aramco ve 2024 itibarıyla NVIDIA.

NVIDIA ismi, bazılarınıza yabancı gelebilir ancak bilgisayarla biraz da olsa haşır neşirseniz mutlaka duymuşsunuzdur.

Yapay zekâ konusunda büyük bir yarış içerisinde olan şirketler, son zamanlarda NVIDIA'nın başarısının gölgesinde kaldı. Peki ama NVIDIA bunu nasıl başardı?

Takvimi 2019'a saralım.

NVIDIA'nın piyasa değeri o zamanlar yaklaşık 100 milyar dolar civarındaydı. Ancak sonraki dönemde, yapay zekâ furyası ile şirketin değeri âdeta patladı ve 20 katına çıktı.

NVIDIA, yapay zekâ sektörünün tartışmasız lideri hâline geldi. ChatGPT'nin üreticisi OpenAI gibi şirketler de dâhil olmak üzere, yapay zekâ endüstrisi inanılmaz büyüme gösterdi ve hayatımızın bir parçası oldu.

NVIDIA'nın başarı hikâyesi, 1993 yılında başladı.

O dönemlerde henüz sosyal medyada yapay zekâ ürünleri dolaşmıyorken Silikon Vadisi'nde üç elektrik mühendisi, video oyunları için grafik çipleri tasarlamak üzere NVIDIA'yı kurdu.

Grafik kartları yani GPU'lar, bilgisayar ekranlarında yüksek kaliteli 3D görsellerin oluşturulmasını sağlayarak oyun deneyimini iyileştirir.

NVIDIA, ilk halka arzını yapmadan önce 3D grafiklere dayalı uygulamalardaki büyümeye bağlı olarak başarılı olacağını öngörmüştü.

Başlangıçta NVIDIA, video oyunlarına odaklanmış olsa da zamanla stratejisini genişletti.

Şirket, grafik kartlarının potansiyelini artıran CUDA gibi programlama dilleri geliştirerek; bu kartları, yapay zekâ ve kripto madenciliği gibi diğer karmaşık hesaplama işlemleri için de uygun hâle getirdi.

NVIDIA'nın GPU'ları, merkezi işlem birimlerinden (CPU) daha etkili çoklu görev yetenekleri sunuyordu, bu da onları veri merkezleri ve yapay zekâ uygulamaları için ideal kılıyordu.

Bugün şirket; oyun, profesyonel görselleştirme, veri merkezleri ve otomotiv gibi çeşitli alanlarda da faaliyet gösteriyor.

Özellikle veri merkezi gelirleri, pandemi sırasında insanların evde daha fazla zaman geçirmesiyle birlikte hızla arttı. Yapay zekâ uygulamaları, şirketin gelirlerinde önemli bir rol oynamaya başladı.

NVIDIA'nın sektördeki başarısı, stratejik yatırımlar ve pazarlama yetenekleriyle de destekleniyor. Şirket, yapay zekânın sadece bilim kurgu filmlerinde olmadığını bize açıkça gösterdi.

NVIDIA, şu anlık başarısını iyi sürdürüyormuş gibi görünüyor. Ancak bu başarıyı sürdürmek, sürekli değişen teknoloji ve pazar dinamikleri nedeniyle zor olabilir.

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