Yeni sızıntılara göre OnePlus 13 de düz kenarlı bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkacak.

Çinli teknoloji üreticisi OnePlus'ın bir sonraki amiral gemisi modeli olacak OnePlus 13 düz kenarlı modeller arasına katılmaya hazırlanıyor. Yeni OnePlus 13'e ait olduğu iddia edilen bir görsel, Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo'da paylaşıldı ve ardından kaldırıldı. Yine de görsel bu sürede pek çok teknoloji meraklısı ve habercisi tarafından görüntülenmiş oldu.

Görünüşe göre yeni amiral gemisi modelinde OnePlus, son zamanlarda akıllı telefonlarının tasarımında kullandığı kavisli kenarlar yerine düz bir kenar tercih etmiş durumda. Bu değişiklik küçük de olsa pek çok kullanıcı için düz kenarlar daha rahat bir kullanım sağlıyor.

Düz kenarların yükselişi

Son dönemde pek çok akıllı telefonun tasarımında düz kenarların tercih edildiğini görüyoruz. Samsung Galaxy serisi, iPhone ve hatta Motorola'nın kıvrımlı kenarlarını öne çıkardığı Edge serisi dışındaki modelleri bu trendi takip ediyor. OnePlus 13 de bu akıma katılan son akıllı telefon olacak.

Aslında bu küçük değişiklik pek çok kullanıcıyı çok da fazla etkilemiyor, özellikle de telefonlarımızı kutularından çıkardıktan çok kısa bir süre sonra kılıflar takıtığımızı göz önüne aldığımızda. Yine de düz kenarlı modeller genel olarak ele daha kolay oturan ve daha kolay kullanılan cihazlar olarak algılanıyor.

OnePlus 13'ün son hâlini görmek için uzun bir süre beklemek gerekmeyecek. Firma yeni amiral gemisini bu ay içinde Çin'de piyasaya sürecek.