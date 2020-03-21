OnePlus 7T ve 7T Pro'ya Anında Çeviri Özelliği Geliyor

Geçtiğimiz hafta OnePlus, 7T ve 7T Pro cihazları için OxygenOS açık beta sürümünü piyasaya sürmüştü. Güncellemede, Şubat 2020 güvenlik düzeltme eki ve canlı altyazı özelliği tanıtıldı. Çinli firma şimdi de Mart 2020 Android güvenlik düzeltme ekini içerecek en son sürüm olan ikinci beta güncellemesini piyasaya sürüyor.

Hong Kong merkezli teknoloji firması OnePlus çok sevilen cihazları 7T ve 7T Pro için yeni bir güncelleme yayınlamaya hazırlanıyor. Gelecek yeni güncelleme Beta 2, kullanıcılara anında çeviri özelliğini sunuyor. Adından da anlaşılacağı gibi, yeni özellik video görüşmeleri sırasında gerçek zamanlı altyazılar sağlıyor. Merakla beklenen özellik şu anda İngilizce, Fransızca, Almanca, Hintçe ve Çince dillerini destekliyor.

Güncellemede değişen ve eklenen özelliklere dair başka bilgiler de gelmiş durumda. Raporlara göre Beta 2’de ekran kayıt deneyimini iyileştirmek için kare hızı sorunu düzeltilmiş durumdayken, SwiftKey veya 3. taraf klavye kullanırken rastgele geçiş hataları da giderildi ve uyarlanabilir parlaklık özelliği optimize edildi.

OnePlus 7T’nin Özellikleri:

48 MP ana kamera

16 MP ultra geniş açılı kamera

2x optik yakınlaştırmaya sahip telefoto lens

Qualcomm Snapdragon 855 Plus işlemci

8 GB LPDDR4X RAM

UFS 3.0 128 GB dahili depolama

Dolby Atmos ses teknolojisi

90 Hz, 6,5 inçlik ekran

OnePlus 7T Pro'nun özellikleri:

Boyutlar: 162,6 x 75,9 x 8,8 mm

RAM: 8GB/12GB

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855+

Ekran: 6,67 inç, 90 Hz QHD+, Gorilla Glass 5

Batarya: 4025 mAh

Hafıza: 126 GB/ 256 GB UFS 3.0

Kamera: 48 MP + 8 MP telefoto lensi + 16 MP Geniş açı lensi, önde 16 MP kamera

İşletim sistemi: Android 10 tabanlı OxygenOS 10

Bunların yanında yeni beta ürün yazılımı, OTA aracılığıyla uygun birimlere ulaşabilecek ve uygun olabilmeniz için cihazınızın beta derlemesinin önceki sürümünü çalıştırıyor olması gerekecek. Eğer güncellemeyi yüklemeye uygun değilseniz, yayınlanan çeşitli kaynakları araştırabilir ve gerekli talimatları kontrol edebilirsiniz. Ancak bu sürecin cihazınızda bulunan verileri silebileceğini ve sürümde hatalar olabileceğini unutmamakta fayda var. Yeni özellikler hakkında gelecek ilk yorumları ve sürümle ilgili kullanıcı görüşlerini ilerleyen günlerde sizlere aktarmaya devam edeceğiz.