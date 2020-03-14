OxygenOS Open Beta 10, OnePlus 7 ve 7 Pro için piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Bununla birlikte Şubat 2020’de çıkan güvenlik yamasının yanında Ambient Display de gelecek.

Henüz resmi olarak onaylanmamış olsa da, güncelleme Reddit üzerinden ortaya çıkarıldı. Ancak, her iki cihaz için OnePlus indirme sayfalarında bir gelişme yok. Yine de, güncellemenin önümüzdeki günlerde onaylanmadan önce mini bir sunum yapması bekleniyor.

Ambient Display’den bahsedecek olursak, bu sistem, telefonun ekranının siyah beyaz moda çalışarak daha az enerji tüketmesini sağlıyor. OxygenOS ise Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus tarafından sadece akıllı telefonları için geliştirilen Android tabanlı bir başlatıcı uygulamasıdır. OxygenOS, yurtdışı pazarları için geliştirildi. Ayrıca Çin'in ana pazarı için HydrogenOS adı verilen özel bir işletim sistemi versiyonu daha var.

OnePlus 7 ve 7 Pro'ya güncelleme geliyor:

OxygenOS Open Beta 10 güncellemesi, RAM yönetimi için optimizasyonlar, biraz geliştirilmiş Ayarlar sayfası, Ambient Display’de tek ve çift dokunuşlar için iyileştirmeler, ön yüklü Galeri uygulaması ve son olarak Şubat 2020’de gelen güvenlik yamasını beraberinde getiriyor.

Güncellemeyle birlikte ayrıca, kişi ayrıntıları ekranı geliştirildi, videoların önceden yüklenmesiyle ilgili ses ve video sorunları düzeltildi. Söz konusu güncellemeler, cihazlarında beta yazılımı çalıştırmaktan memnun olanlar için oldukça sağlam bir güncelleme olarak görünüyor. Söz konusu iki cihaza gelecek olan güncelleme 350 MB boyutunda…Ancak, güncellemenin Açık Beta çalıştırılan OnePlus 7 veya OnePlus 7 Pro için şimdiden kullanıma sunulması gerektiği belirtiliyor.

OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro’ya kısaca değinmek gerekirse, her iki cihaz Qualcomm Snapdragon 855 işlemciden gücünü alıyor. OnePlus 7’de 6 GB / 8 GB RAM seçenekleri, Pro’da ise 6 GB / 8 GB / 12 GB seçenekleri mevcut. Bataryaları ise sırasıyla 3700 mAh ve 4000 mAh…