OPPO'nun önümüzdeki haftalarda karşımıza çıkarmaya hazırlandığı A serisinin en yeni üyelerinden biri olan A74 5G hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Resmi mağaza listesinde görüntülenen telefonun özellikleri, böylece doğrulanmış oldu.

OPPO, 2021 başladığından beri oldukça hareketli günler geçiriyor. Arka arkaya yeni telefonlarını tanıtan Çinli üretici, geçtiğimiz birkaç ayda sık sık A serisi telefonlarıyla karşımıza çıktı ve önümüzdeki haftalarda A74 5G ve A74 4G olacak iki model daha tanıtması bekleniyor.

OPPO'nun A74 5G ve A74 4G'si hakkında şimdiye kadar pek çok bilgi ortaya çıkmıştı ama bu bilgilerin her biri sızıntılara dayandırılan söylentilerdi. Ancak yaşanan yeni bir gelişme, resmi olarak hakkında hiçbir şey duymadığımız A74 5G'nin pek çok özelliğini resmi bir kaynak tarafından ortaya çıkarmış oldu. Telefonun özellikleri resmi bir mağaza listesinde görüntülendi.

Uygun fiyatlı alternatif arayanlar için iyi bir seçenek olacak:

Bu listede de yer alan A74 5G özelliklerine göz attığımızda telefonun 90 Hz yenileme hızına sahip bir LCD ekran ile geleceğini görüyoruz. Arka tarafta dörtlü bir kamera kurulumu ile gelecek olan telefonda 48 MP ana kameranın yanında 8 MP ultra geniş, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Telefonun tasarım anlamında kamera kurulumu dışında nasıl görüneceği ise henüz doğrulanamayan nadir bilgilerden biri.

18 W hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh pil ile gelecek olan A74 5G'nin listede işlemci detaylarına yer verilmemiş olsa da daha önce ortaya çıkan Geekbench listesinde telefonun Snapdragon 480 ile geleceğini görmüştük. 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza ile gelecek olan telefon, kutusundan Android 11 ile çıkacak ve ColorOS 11.1 kullanıcı arayüzü ile gelecek. Şu an için bu özelliklere sahip telefon için belirlenmiş fiyat etiketi ise 342 dolar.