OPPO'dan Çıkarılabilir Kameraya Sahip Telefon Patenti

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO'nun yeni bir cihazının patenti ortaya çıktı. Yeni patentte, çıkarılabilir kamera modülüne sahip bir cihaz görülüyor. Kamera modülünün kendine ait bir USB girişi ve bataryası da bulunuyor.

BBK Electronics'in alt kuruluşlarından bir tanesi olan OPPO'ya ait bir patent, Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi'nin internet sitesinde ortaya çıktı. Patentte, çıkarılabilir bir kamera modülüne sahip akıllı telefonun yer aldığı görülüyor.

Patentte yer alan görselde ve tanımda, arka tarafta bulunan kamera modülünün çıkarılabildiği ve USB Type-C bağlantısıyla selfie çekmek için kullanılabildiği görülüyor. Modülde iki adet kamera sensörü ve bir adet LED flaş yer alıyor.

OPPO'nun çıkarılabilir kamera modülüne sahip telefonu

Haberde yer alan görsellerden de görebileceğiniz gibi kamera modülünde iki adet kamera sensörü bulunsa da ürün ete kemiğe büründüğünde daha fazla kameraya sahip olması muhtemel olarak görülüyor. Ayrıca modülde yer alan USB-C girişinin hem 90 derece hem de 180 derece açıya ayarlanabildiği görülüyor ki bu da fotoğraf ve video çekiminde kullanıcısına esneklik sağlayacağı anlamına geliyor.

Fikri mülkiyet ofisinin internet sitesindeki görsellere baktığımızda, telefonun gövdesinin standart bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Asıl farklılığı oluşturan kamera modülünde ise kamera sensörleri, esnek devre kartı ve Type-C bağlantısı bulunuyor.

Buna ek olarak kamera modülünün anakartında Wi-Fi, Bluetooth ve NFC desteği de yer alıyor. Modülün, kendisine ait bir lityum bataryası bulunuyor ki bu sayede istendiği zaman şarj edilebiliyor. Tabii cihazın bu tür modüler bir tasarıma sahip olması, kamera biriminin yükseltilebilmesine ya da değiştirilebilmesine olanak sağlıyor.

OPPO, birkaç hafta önce de sarılabilir ekrana sahip OPPO X 2021 modelinin tanıtımını gerçekleştirmişti. Şirketin yeni patentini de düşünecek olursak OPPO'nun akıllı telefon dünyasında yeni denizlere yelken açma konusunda çok fazla çekingen olmadığını söyleyebiliriz.