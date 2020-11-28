OPPO Reno5 Pro, HDR10+ Sertifikasyon Sitesinde Ortaya Çıktı

Çinli akıllı telefon devi OPPO'nun Reno5 serisinde yer alacak olan Reno5 Pro modeli HDR10+ sertifikasyon sitesinde ortaya çıktı. Bu listelemeyle birlikte telefonun adının da Reno5 Pro 5G olacağı onaylanmış oldu.

OPPO, kısa bir süre içerisinde 3 modelin bulunacağı OPPO Reno5 serisini kullanıcılarına sunacak. Bu serinin içerisindeki telefonlar Reno5, Reno5 Pro ve Reno5 Pro Plus olarak adlandırılacak.

Bu üçlü arasından Reno5 Pro, TENAA ve 3C sertifikasyon sitelerine ek olarak HDR10+ sertifikasyon sitesinde listelendi. Ayrıca telefonun yakın bir zaman içerisinde Çin'de satışa sunulacağı işaret edildi.

OPPO Reno5 Pro'nun bazı özellikleri ortaya çıktı

Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz gibi PDSM00 ve PDST00 model numaralarına sahip olan OPPO Reno5 Pro, HDR10+ ekranıyla birlikte kullanıcılarını karşılayacak. Ayrıca 3C'de ortaya çıkan bilgilere göre cihaz, 65 W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

TENAA listelemesinde ortaya çıkan bilgilere göre Reno5 Pro, 1080 x 2340 pikselli 6,55 inçlik AMOLED FHD+ ekranla birlikte gelecek. Telefon, gücünü 2,6 GHz sekiz çekirdekli Dimensity 1000+ işlemciden alacak. 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri bulunan telefonda 128 GB ve 256 GB dâhili depolama seçenekleri de yer alacak.

OPPO Reno5 Pro, 4.250 mAh çift hücreli batarya tasarımına sahip olacak. Bu iki bataryanın kapasitesi 2.125 mAh değerinde olacak. Telefonun arka tarafında dört kamera bulunacak: 64 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açılı sensör, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro sensör. Telefonun ön tarafında ise 32 MP'lik selfie kamerası yer alacak.

5G, 4G VoLTE, Bluetooth, USB Type-C gibi bağlantı seçenekleri bulunan Android 11 temelli ColorOS 11 ile birlikte kullanıcılarının karşına çıkacak. Telefonun fiyat etiketine dair ise henüz bir bilgi bulunmuyor.