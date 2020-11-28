OPPO Reno5 Pro, HDR10+ Sertifikasyon Sitesinde Ortaya Çıktı

OPPO, kısa bir süre içerisinde 3 modelin bulunacağı OPPO Reno5 serisini kullanıcılarına sunacak. Bu serinin içerisindeki telefonlar Reno5, Reno5 Pro ve Reno5 Pro Plus olarak adlandırılacak.
Bu üçlü arasından Reno5 Pro, TENAA ve 3C sertifikasyon sitelerine ek olarak HDR10+ sertifikasyon sitesinde listelendi. Ayrıca telefonun yakın bir zaman içerisinde Çin'de satışa sunulacağı işaret edildi.
OPPO Reno5 Pro'nun bazı özellikleri ortaya çıktı
Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz gibi PDSM00 ve PDST00 model numaralarına sahip olan OPPO Reno5 Pro, HDR10+ ekranıyla birlikte kullanıcılarını karşılayacak. Ayrıca 3C'de ortaya çıkan bilgilere göre cihaz, 65 W hızlı şarj desteğine sahip olacak.
TENAA listelemesinde ortaya çıkan bilgilere göre Reno5 Pro, 1080 x 2340 pikselli 6,55 inçlik AMOLED FHD+ ekranla birlikte gelecek. Telefon, gücünü 2,6 GHz sekiz çekirdekli Dimensity 1000+ işlemciden alacak. 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri bulunan telefonda 128 GB ve 256 GB dâhili depolama seçenekleri de yer alacak.
OPPO Reno5 Pro, 4.250 mAh çift hücreli batarya tasarımına sahip olacak. Bu iki bataryanın kapasitesi 2.125 mAh değerinde olacak. Telefonun arka tarafında dört kamera bulunacak: 64 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açılı sensör, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro sensör. Telefonun ön tarafında ise 32 MP'lik selfie kamerası yer alacak.
OPPO Reno5 Serisinin Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı
5G, 4G VoLTE, Bluetooth, USB Type-C gibi bağlantı seçenekleri bulunan Android 11 temelli ColorOS 11 ile birlikte kullanıcılarının karşına çıkacak. Telefonun fiyat etiketine dair ise henüz bir bilgi bulunmuyor.