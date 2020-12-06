OPPO, Dikine Katlanabilir Akıllı Telefon Patenti Aldı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OPPO'nun dikine katlanabilir akıllı telefon patenti aldığı ortaya çıktı. LetsGoDigital, patent görüntülerinden yola çıkarak oluşturulan render görüntülerini paylaştı.

Ülkemizde de faaliyet gösteren son dönemlerin popüler akıllı telefon üreticilerinden OPPO, önümüzdeki dönemlerde piyasaya süreceği akıllı telefonlar için çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan Reno5 serisi hazırlıklarına devam eden şirket, görünüşe göre bir yandan da farklı tasarımlar üzerinde çalışıyor. Gelen son bilgilere göreyse Çinli üretici, dikine katlanabilir bir akıllı telefon için patent aldı.

Şimdiye dek piyasaya sürülmüş yalnızca iki farklı dikine katlanabilen akıllı telefon modeli bulunuyordu. Bunlardan ilki Güney Kore merkezli Samsung'un Galaxy Z Flip'i, diğeriyse Motorola'nın yüksek fiyatıyla dikkat çeken Razr serisi. OPPO, kendi dikine katlanabilir akıllı telefonu üretirse furyaya katılan üçüncü şirket olacak.

OPPO'nun dikine katlanabilir akıllı telefonu nasıl görünecek?

LetsGoDigital tarafından patent görsellerinden yola çıkarak oluşturulan render görüntüleri, OPPO'nun katlanabilir telefonunun Galaxy Z Flip'in aksine kapak ekranına sahip olmayacağını gösteriyor. Bu da kullanıcıların, kimin aradığını görmek ya da bildirimleri kontrol etmek için telefonu açması gerektiği anlamına geliyor.

Telefonu arka tarafa çevirdiğimizdeyse yatay şekilde üst / orta tarafa yerleştirilmiş üçlü arka kamera kurulumunun tasvir edildiğini görüyoruz. Bu noktada orijinal patent görüntülerinde kamera sayısından bahsedilmediğini ve daha farklı bir kamera kurulumunun cihazda yer alabileceğini belirtelim.

Patent görüntüleri ortaya çıkmış olsa da böyle bir akıllı telefonun üretilip üretilmeyeceği, üretilse bile ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor. Konuya dair yeni gelişmeler yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu süreçte yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.