OPPO'nun haftaya tanıtacağı Find X8 modelleri, iPhone 16'nın "Kamera Denetimi" butonuna işlev bir tuşla gelecek.

Apple, eylülde iPhone 16 modellerini resmen tanıtmış ve dünya çapında satışa sunmuştu. Cihazlar, birçok yeniliği beraberinde getirirken belki de en çok dikkat çekeni “Kamera Denetimi” ismi verilen yepyeni bir tuştu. Güç butonunun altında yer alan ve dokunmaya duyarlı olan bu tuş, fotoğraf ve video çekmeden zoom yapma ve kamera ayarlarını değiştirmeye kadar birçok işlev için kullanılıyordu.

Tabii ki Apple’ın telefonlarına bu tarz bir özellik eklemesi, hemen diğer markaların harekete geçmesini sağladı. Birden fazla Android üreticisi, telefonlarına böyle bir şey eklemek istiyordu. OPPO da bunlardan biri.

OPPO Find X8’de benzer bir tuş yer alacak

OPPO’nun çok beklenen yeni amiral gemisi telefonları Find X8 ailesi, 24 Ekim’de Çin’de gerçekleştirilecek bir etkinlikle tanıtılacak. Bu cihazın, kamerasından işlemcisine kadar birçok önemli iyileştirmeye sahip olduğunu göreceğiz. iPhone 16 benzeri kamera butonu da bu yeniliklerden biri olacak.

Find X8’e eklenecek bu buton, iPhone 16 benzeri işlevlere sahip olacak. Çift tıklandığında kamerayı açma, fotoğraf çekip video kaydetme, zoom yapma gibi işlere yaradığını göreceğiz. Ancak şirketin aktardığına göre su altında da çalışacak. Ekrana su geldiğinde dokunmatiğin sorun yaşadığını biliyoruz. Bu da görüntü almayı zorlaştırıyor. Find X8’deki buton, bu sorunu ortadan kaldıracak.

Aslında diğer markalardan bu tarz butonlar görmek heyecan verici. Gerçekten sevilip sevilmeyeceğini bilmiyoruz ancak kullanıcı deneyimini her türlü üst seviyeye taşıyacağını söyleyebiliriz.

Deklanşör butonlarını ilk kez telefonlarda iPhone ile görmediğimizi de söylemek gerek. Aslında önceki yıllarda özellikle Sony’nin Xperia modelleri başta olmak üzere bazı Android cihazlarda bu tuşlar kullanılmışlardı. Ancak daha sonra yok oldular. Apple ise iPhone 16 ile onları geri getirdi. Tabii hâliyle dünyanın en çok satan cihazlarından olan iPhone’a gelen yenilikler, diğer markaları da etkiledi.