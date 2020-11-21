OPPO'nun geçtiğimiz günlerde tanıttığı sarılabilir ekranlı akıllı telefonu OPPO X 2021'in ekranı 100 bin kez açılıp kapandı. OPPO'nun açıklamasına göre telefon, testten hiçbir hasar almadan ayrıldı.

Akıllı telefon sektöründe önemli bir paya sahip olmayı başaran OPPO, geçtiğimiz günlerde sarılabilir ekranlı bir akıllı telefonunu tanıtmıştı. OPPO X 2021 ismiyle tanıtılan akıllı telefon günümüz akıllı telefonları gibi 6,7 inçlik bir ekrana sahipti. Ancak telefonun kenarı çekildiği takdirde ekran 7,4 inç büyüklüğe ulaşıyordu.

OPPO, yeni akıllı telefonu hakkında şu an için çok kapsamlı bilgi paylaşmadı. Şirket, yalnızca telefonunu tanıttı ve bu konseptin çalışan bir prototipini de gözler önüne serdi. Elbette her yenilikçi telefon prototipinde olduğu gibi OPPO'nun prototipi de akıllarda sorular bıraktı. Bu sorulardan birisi telefonun dayanıklılığıyla ilgiliydi.

OPPO X 2021'in ekranı 100.000 kez açılıp kapandı:

OPPO X 2021'i gören herkesin aklına akıllı telefonun daha önce hiç görmediğimiz ekran sisteminin ne kadar dayanıklı olduğu sorusu takılmıştır. İşte bu sorunun cevabı bugün OPPO tarafından verildi. Şirketin tasarım mühendisi Jin Xiang, OPPO X 2021'in yoğun testlere girdiğini ve bu testlerde muhteşem sonuçlar verdiğini açıkladı.

Jin Xiang, yaptığı açıklamada OPPO X 2021'in 100.000 kez ekran açma kapama testine girdiğini belirtti ve bu testten hiçbir şekilde hasar almadığını söyledi. OPPO donanım bölümünün başkanı da kendi açıklamasında bu sonuçların telefonun bir sınırı olmadığının altını çizdi ve telefonun 100 binden de fazla kez buna dayanabileceğini söyledi.

OPPO'nun şu anlık sunduğu veriler ışığında OPPO X 2021'in günde 50 kere rahat bir şekilde açılıp kapanarak 5 yıllık bir kullanım ömrü sunduğunu söyleyebiliriz. Yine de bu konuda hemen kesin bir sonuca varmamak gerekiyor. Zira bugüne kadar gördüğümüz yenilikçi akıllı telefonların ekranlarında hep çeşitli sorunlar yaşanmıştı.

Örneğin Samsung, ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold'u piyasaya sürmeden önce OPPO'yla aynı şekilde telefonun testlerden başarıyla geçtiğini belirtmişti. Ancak piyasaya sürülen akıllı telefonun menteşesi pek çok kullanıcıya ciddi sorunlar yaşatmıştı. Elbette bu noktada OPPO'ya daha başarılı bir çıkış diliyoruz.