OPPO'nun İlk Katlanabilir Telefonu Gelecek Ay Gelebilir

Çinli teknoloji şirketi OPPO, ilk katlanabilir telefonunu piyasaya sürmek için hazırlıklara devam ederken yeni söylentiler de internete sızmaya devam ediyor. Oppo, 2021 yılının sonuna kadar ilk katlanabilir telefonunu Çin’de kullanıcıya sunabilir.

Son dönemlerde ürettiği fiyat/performans odaklı telefonları ile adından sıkça söz ettiren OPPO, bu yıl da uygun fiyatlı telefon iddiasını devam ettirmeyi başarmıştı. Ancak son dönemlerde OPPO'nun alışılmışın dışında bir telefon tanıtacağı dedikoduları her yerde dolaşmaya başlamıştı.

En son çıkan haberlere göre şirket, 2021 yılında şirketin bu hedefini gerçekleştirip ilk katlanabilen telefonunu piyasaya süreceği iddia etmişti. Yeni elde edilen bilgiler ise, gelecek ay veya 2021 yılı bitmeden bunun gerçekleşebileceği yönünde.

Oppo’nun İlk Katlanabilir Telefonu Cep Yakabilir, Stoklar da Sınırlı

OPPO'nun katlanabilir telefonunun Galaxy Z Fold Serisi ile benzer bir tasarıma sahip olması bekleniyor. OPPO Fold veya OPPO X adıyla tanıtılması beklenen cihazın 8 inç katlanabilir ekranı, 120 Hz yenileme hızı ve LTPO teknolojisine sahip olması bekleniyor. Ayrıca Sony IMX766 sensörlü 50 MP arka kamera ve 32 MP ön kamerası olması bekleniyor. Her ne kadar önceki haberler OPPO’nun yeni telefonunun BOE panel ekranı olacağını ileri sürse de son söylentiler cihazın Samsung ekrana sahip olacağı yönünde. Buna ek olarak telefonun Çin’de tanıtımı yapılacağı söyleniyor. Telefonun gelecek ay çıkacağı bilgisi de zaten direkt olarak Çin’den gelmişti.

Son bilgiler ve söylentilerden yola çıkarak OPPO’nun katlanabilir telefonunun düşük fiyatlı olmayacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte cihazın Çin piyasasının dışına çıkıp çıkmayacağı da belirsiz.

OPPO’nun yeni telefonu dünya piyasasında yerini arayabileceği gibi Xiaomi’nin Mi MIX Fold cihazı gibi Çin sınırları içinde de kalabilir. Bu, şirketin ilk katlanabilir telefonu olduğundan piyasa testi yapmak ve cihazın ne kadar başarı elde ettiğini görmek için yalnızca Çin piyasasında kalmaları OPPO adına mantıklı bir seçenek gibi de görünüyor.