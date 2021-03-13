OPPO'nun İlk Katlanabilir Telefonu Ne Zaman Gelecek?

Geçtiğimiz günlerde yeni akıllı telefon ailesi Find X3'ü tanıtan OPPO'nun önümüzdeki aylarda ilk katlanabilir telefonunu tanıtması bekleniyor. Ortaya çıkan bazı bilgiler, katlanabilir telefonun ne zaman tanıtılacağına dair fikir veriyor.

Geçtiğimiz günlerde yeni akıllı telefonları Find X3, Find X3 Neo, Find X3 Lite ve Find X3 Pro'yu duyuran OPPO, 2021'e hareketli bir başlangıç yaptı. Ortaya çıkan bazı yeni haberler ise Çinli akıllı telefon üreticisinin yılının aynı hareketlilikle devam edeceğine işaret ediyor.

Geçtiğimiz aylarda çeşitli katlanabilir telefon patentleri ve konseptleriyle karşımıza çıkan OPPO henüz pazarın gittikçe genişleyen bu kısmına dahil değil ancak yakın zamanda ilk katlanabilir telefonunu tanıtacağı düşünülüyor.

Ortaya çıkan bilgiler 2021'in ikinci çeyreğine işaret ediyor:

OPPO şimdiye kadar özellikle üç kez katlanabilen garip bir tasarıma sahip katlanabilir telefon konsepti, yuvarlanabilir ekranlı bir başka konsept ve bir de Samsung Galaxy Z Flip benzeri dikey katlanabilir bir telefon tasarımı ile haberlerimize konu olmuştu ancak bunların tamamı konsept tasarımlardı ve hiçbiri henüz hayata geçirilmedi. Tabii ki bunlar her ne kadar hayata geçirilmese de üreticinin katlanabilir telefonlar üzerinde bolca çalıştığına dair birer işaret olarak değerlendirildi. Yeni Find X3 ailesinin de tanıtılması sonrası şimdi ise sırada ilk katlanabilir telefonun olduğu düşünülüyor.

Ortaya çıkan ancak henüz resmi kaynaklarca doğrulanmayan bazı bilgilere göre OPPO'nun katlanabilir telefonu 2021'in ikinci çeyreğinde yani önümüzdeki 3 ay içerisinde tanıtılacak. Henüz bu katlanabilir telefonun tasarım detaylarına ya da teknik özelliklerine dair elimizde herhangi bir bilgi yok. Geçtiğimiz aylarda canlı olarak görüntülenmesi sonrası OPPO'dan beklenen sıradaki telefon OPPO X 2021 olsa da gelecek telefonun 'katlanabilir' olacağını biliyoruz, bu da yuvarlanabilir ekranıyla dikkat çeken OPPO X 2021 ihtimalini hayli azaltıyor.