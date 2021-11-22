OPPO Reno 7'nin Özellikleri ve Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

OPPO’nun bu hafta tanıtacağı Reno7 ailesine dair birçok bilgi, Çinli bir alışveriş sitesinin ilanlarıyla doğrulandı. Bunun yanı sıra cihazın oldukça heyecan verici bir özellik taşıdığı yeni bir görsel ortaya çıktı.

Bu yılın en beklenen telefonlarından üçünü barındıran OPPO Reno 7 ailesi, 25 Kasım'da Çin’de tanıtılacak. Ana model, OPPO Reno 7 Pro ve OPPO Reno 7 SE’den oluşan aile hakkında şu ana kadar birçok iddia ortaya atıldı ve sızıntılar gün yüzüne çıktı. Ancak yeni başlayan ön sipariş başvuruları sayesinde birçok özelliğin varlığı kesinlik kazandı.

Çinli alışveriş sitesi JD.com’da ana model ve Pro modelin ön sipariş başvurularının açılmasıyla telefonların önemli özellikleri ortaya çıktı. İşlemcisini ve bellek seçeneklerini öğrendiğimiz cihazlardan birinin ayrıca yeni bir görüntüsü de geldi.

3 modelden 2’sinin ilanı çıktı

OPPO Reno7 özellikleri:

7,59 mm kalınlıkta bir kasaya sahip OPPO Reno 7 ana modeli; siyah, mavi ve altın olmak üzere 3 renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Snapdragon 778G işlemciye sahip cihaz, 4500 mAh batarya ve 65W hızlı şarj özelliği de taşıyor. Ana kamerası 50 MP’lik arka kamera kurulumu bulunan Reno 7’nin ön kamerası ise 32 MP çözünürlüğünde. Bellek ve dahili hafıza seçeneklerine gelirsek sitede gördüğümüz üzere bu seçenekler şu şekilde: 8/128 GB, 8/256 GB ve 12/256 GB.

OPPO Reno7 Pro özellikleri:

Şarj olma hızı, batarya kapasitesi ve renk seçenekleri bakımından ana modelle aynı olan Pro model 7,45 mm kalınlığında. Dimensity 1200 işlemciyle çalışan Reno 7 Pro’nun bellek ve dahili hafıza seçenekleri 8/256 GB ve 12/256 GB şeklinde. Henüz ilanı bulunmayan Reno 7 SE’nin ise 8/128 GB ve 8/256 GB seçenekleriyle satılacağı söyleniyor.

Bugün paylaşılan ve arka kamera kurulumlarına yeni anlam kazandıran görüntü:

Görüntüde arka kamera panelinde bildiğimiz telefonlardan çok farklı bir tasarım mevcut. Panelin kenarları, muhtemelen LED bir şeritle aydınlatılmış. Böyle bir özellik mevcutsa, flaşın fazla geldiği durumlarda fotoğraf ışıklandırması olarak kullanılabilir. Paylaşımda ise bunun bir bildirim ışığı olduğundan bahsedilmiş. Görünüşe kattığı zerafet de cabası.

Telefonların kamera tasarımlarının giderek büyüdüğü bir dönemde, bu şekilde bir tasarımla kamera çıkıntısını şık ve kullanışlı bir hale getirmek oldukça mantıklı. 25 Kasım'da tanıtılacak olan telefonun büyük ilgi görmesi bekleniyor.