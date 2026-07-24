Bugün 4.000 TL’ye yaklaşan oyun fiyatları hepimize uçuk geliyor. Peki Need for Speed: Most Wanted, PES 6 ve God of War gibi çocukluğumuzun unutulmaz yapımları, çıkış dönemlerindeki etiketleri enflasyona göre güncellendiğinde kaç TL ediyor? Ortaya çıkan tablo düşündüğünüzden daha şaşırtıcı.

Bugün yeni bir AAA oyunun standart sürümünde 3.000-4.000 TL bandını görmek artık kimseyi şaşırtmıyor. Yine de mağaza sayfasında bu rakamlarla karşılaşınca hepimizin aklına aynı soru geliyor: “Bir oyun gerçekten bu kadar pahalı olur mu?” Gelin, çocukluğumuzun en sevilen yapımlarına dönüp etiketlerin bize nasıl bir hikâye anlattığına bakalım.

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Tabii eski kutuların üzerindeki sayıları bugünün fiyatlarıyla yan yana koymak tek başına yeterli değil. Çünkü 2005’teki 50 dolar ile 2026’daki 50 dolar aynı şeyi satın almıyor. Bu yüzden NFS Most Wanted, PES 6 ve God of War için aktarılan dönem etiketlerini enflasyona göre güncelledik. Ortaya çıkan tablo, hafızamızın bize küçük bir oyun oynadığını gösteriyor.

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Need for Speed ve PES 6 Sandığımız Kadar Ucuz Değilmiş

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Need for Speed: Most Wanted, Kasım 2005’te piyasaya çıktı. Oyunun 50 dolarlık fiyatı ABD enflasyonuyla Haziran 2026’da yaklaşık 84,5 dolara ulaşıyor. Türkiye için 120-130 YTL’lik etiket ise aynı hesapla kabaca 4.100-4.400 TL ediyor. Yalnız yerel fiyatın satılan yere göre değişebildiğini belirtelim.

PES 6 tarafında da benzer bir manzara var. Roberto Carlos’u forvete koyduğumuz efsane oyun, Avrupa’da 50 avro civarında satışa çıkmıştı. Bu tutar bugün yaklaşık 76-77 avroya denk geliyor. Türkiye için paylaşılan 120 YTL’lik fiyat ise enflasyonla yaklaşık 3.750 TL’ye ulaşıyor. Yani çocukken “uygun” sandığımız o kutulu oyunlar da cüzdanı epey zorluyormuş.

Kratos’un Eski Fiyatı Bugünün Mağazalarını Aratmıyor

İlk God of War, Mart 2005’te PlayStation 2 için yayımlandı ve Avrupa’daki çıkış fiyatının 60 avro olduğunu biliyoruz. O günün 60 avrosu bugün yaklaşık 92 avroya denk geliyor. Türkiye’de konuşulan 130 YTL’lik etiket de seçilen aya göre değişmekle birlikte 4.500-4.700 TL seviyesine çıkıyor. Kısacası Kratos, o yıllarda da pek hesaplı bir macera sunmuyormuş.

Bu noktada güncel oyun fiyatları biraz daha anlam kazanmaya başlıyor. Yeni ve büyük bütçeli yapımların standart sürümleri bugün çoğunlukla 3.000-4.000 TL çevresinde listeleniyor; bazı oyunlar bu bandın altında ya da üstünde kalabiliyor. Etiketler hâlâ baş döndürücü ancak enflasyonla düzeltilmiş eski fiyatlardan düşündüğümüz kadar uzak görünmüyor.

Asıl Sürpriz, Fiyatları Maaşa Oranlayınca Ortaya Çıkıyor

İşin en şaşırtıcı kısmı asgari ücret karşılaştırmasında karşımıza çıkıyor. 2006’da net asgari ücret 380,46 YTL iken 120-130 YTL’lik bir oyun, maaşın yaklaşık yüzde 31,5-34,2’sini götürüyordu. 2026’daki 28.075,50 TL net asgari ücret üzerinden 4.000 TL’lik bir oyun ise maaşın yaklaşık yüzde 14,2’sine karşılık geliyor. Rakamlar, ilk bakışta beklediğimizin tersini söylüyor.

Elbette bu hesap, bugün oyun almanın kesinlikle daha kolay olduğu anlamına gelmiyor. Kira, gıda, ulaşım, donanım ve abonelikler bütçemizin çok daha büyük bölümünü tüketebiliyor. Ancak karşılaştırma şunu gösteriyor: Oyun fiyatları tek başına anormal biçimde uçmuş olmayabilir; asıl mesele, tüm harcamalardan sonra cebimizde bir oyuna ayıracak para kalıp kalmaması. Sizce sorun etiketlerde mi, alım gücümüzde mi?