New World’ün Yeni Yaması Oyuncuların Tepkisini Topladı

New World’ün yeni yaması, şu ana kadar oyuna bir hayli ilgi gösteren hayranlarını biraz soğutmuş gibi gözüküyor. Zorluk seviyesinin tavan yaptığı yeni yama, oyuncuları mutsuz etti.

Amazon Games’in geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü New World oyunu, çıktığı günden bu yana oyuncuların beğenisini kazanmayı başarmıştı. Karakterleri ve özellikleriyle büyük bir kitleye hitap etmeyi başaran New World, bu hafta ilk yamasını da aldı. Yeni yamayla birlikte oyunda bir sürü geliştirme yapıldı. Ancak yamanın bir özelliği bu olumlu gelişmelerin görmezden gelinmesine yol açıyor.

Oyuna eklenen yeni düşmanlar ve yeni silahların yanı sıra oyuncuların dikkatini çeken bir şey daha oldu. New World’ün zorluk derecesinde azımsanmayacak derecede bir artış gerçekleşti. Amazon Games, yeni yamada böyle bir özelliğin yer alacağından bahsetmemişti. Ancak oyuncular bir süre sonra düşmanların çok daha zorlu olduğunu fark edip sosyal medya ve Steam üzerinden yüklenince şirketten bir açıklama geldi.

‘Oyuncuların sınırlarını zorlamak için yaptık.’

New World’ün yeni yamasındaki zorluk artışının oyundan alınan zevki de bir hayli düşürdüğü belirtiliyor. Oyuncular, kendi seviyelerinin çok altında düşmanlarla savaşırken bile oldukça zorlandıklarını ve daha sonra elde ettikleri ödüllerin çabalarının karşılığı olmadığını savunuyor. Üstelik bu yama öncesinde yüksek seviyelere ulaşan oyuncuların şu an daha düşük seviyedeki oyunculardan haksız bir avantajı olduğu ifade ediliyor.

New World’ün geliştiricilerinin yeni yama hakkında yaptıkları açıklamada ‘oyuna eklenen yeni materyalleri kullanarak’ oyuncuların sınırlarını zorlamak istedikleri ifade edildi. Ancak görünen o ki oyuna eklenen yeni materyaller şu anda oyuncuların pek de umurunda değil. Yeni yamadan bu yana Steam üzerinden New World’e olan ilgi düştüğü gibi oyuncu sayısında da düşüş yaşanmaya devam ediyor. Oyuncuların verdikleri bu tepkilerden sonra şimdi sıra Amazon Games’in bir sonraki adımını beklemede.