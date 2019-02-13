Overwatch, Popüler Olabilmek İçin Ne Yapmalı?

Blizzard'ın geliştiriciliğini üstlendiği Overwatch, Twitch'teki izleyici ve oyuncu sayısında oldukça gerilerde. Peki, buradaki tek problem oyunun ücretli olması mı?

Twitch’te en çok izlenen oyunlar listesine bakıldığında, genel olarak orada bulunan oyunların isimleri bellidir. Son yıllarda yakaladığı çıkışla Fortnite, e-sporun dayanak noktalarından LoL, CS:GO ve Dota 2 de bu listenin gediklilerinden sayılır ancak bunların arasına yeni bir oyun daha eklendi. Respawn tarafından yapılan oynaması ücretsiz ‘battle royale’ türündeki Apex Legends.

Apex; ücretsiz olması, kaliteli oyun tasarımı ve heyecanlı savaşları sebebiyle hem oynayan hem de izleyenler açısından oldukça hızlı büyüyen bir oyun haline geldi. Hatta yayınlandıktan bir hafta sonra bir e-spor turnuvasına bile sahip oldu. Ayrıca oyun, e-spor alanına tekrardan nasıl heyecan katılabileceğinin en güzel örneği haline de geldi.

İkinci sezonunun başlamasına sadece bir gün kalan Blizzard’ın yapımcılığını üstlendiği Overwatch, henüz yeni çıkan ve ortalığı kasıp kavuran Apex’in aksine, Twitch’te 17.sırada bulunuyor ve izleyici sayısı ise 17 binden daha az. Oyun, RuneScape ve Civilization VI gibi oyunlardan bile daha az izleniyor. Tabii ki Twitch izlenme sayısı bir oyunun popülaritesini göstermiyor olsa bile Overwatch’un izlemesi daha keyifli bir hale gelmesi gerekiyor.

Şu sıralar battle royale oyunları ortalama bir izleyici için daha ulaşılabilir ve oyuncular arasında daha popüler. Dolayısıyla izlenme sayılarında bu oyunların tepelerde olması oldukça doğal. Ancak bu türde olmayan LoL ve CS:GO gibi oyunlar da ortalama bir günde Overwatch’tan daha çok izleyici çekiyor.

Peki, Overwatch’u bu kadar az kişi izliyor ve oynuyorsa Blizzard’ın ikinci sezon öncesi ne yapması gerekiyor?

Yapılması gerekenlerden bir tanesi Overwatch’un iş modelini değiştirmek olabilir. Blizzard, battle royale ve MOBA oyunlarının izlerini takip edebilir ve oyunu tamamen ücretsiz hale getirebilir. Şirket iki buçuk yıl boyunca oyunun fiyatında çeşitli indirimlere gitse de görünen o ki yeterli ilgiliyi çekebilmiş değil. Yani, şirket tamamen oynaması ücretsiz bir modele geçerek hem daha fazla oyuncu hem de daha fazla izleyici çekebilir.

Oyunu ücretsiz bir hale getirdikten sonra diğer ücretsiz oyunların oluşturduğu gelir kapılarını oyun içinde oluşturabilir. Kostümler ve kahramanlar için çeşitli kozmetik eşyalar satarak oyun içinde kendisine yine bir gelir kapısı oluşturabilir.

Tabii oyunun bundan daha derin, yapısal problemleri bulunuyor. Bunlar arasında en belirgin olanı, oyunun izlemek için fazla ‘yoğun’ olması. Oyunun yapısı gereği bazen iki takımın açmaza düştüğü anlarda, izleyicinin izlediğini anlaması oldukça zorlaşabiliyor veya sıkıcı bir hal alabiliyor. Eğer oyunu oynamıyorsanız ne olduğunu anlamanız veya zevk almanız neredeyse imkânsız hale geliyor.

Şu an için şirketin böyle bir planı bulunmasa da her şeye rağmen oyunu ücretsiz hale getirmek, oyun için yeni bir sayfanın açılmasına kapı aralayabilir.