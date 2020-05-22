Pac-Man'in Çevrimiçi Yeni Bir Oyununun Geleceği Duyuruldu

Pac-Man’in geliştiricisi olan Bandai Namco, oyunun 40. yıldönümü kutlamalarının bir parçası olarak oyuncuların kendi haritalarını oluşturabileceği ve çok oyunculu olarak oynanabilecek yeni bir Pac-Man oyunu Amazon’la beraber duyurdu.

Oyun dünyasının efsanelerinden olan Pac-Man, 22 Mayıs 1980 tarihinde ilk defa insanların karşısına çıkmıştı. Basit animasyonları ve sürekleyici oynanışı sayesinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pac-Man şimdi 40. yaşını kutluyor.

Pac-Man’in yaratıcısı olan Bandai Namco, Amazon ile birlikte efsanevi oyunun 40. doğum günü kutlamalarının bir parçası olarak oyunun yeni bir versiyonunu yayınlayacaklarını duyurdu. Pac-Man’in 40. yaşı için yayınlanan yeni oyunun ismi Pac-Man Live Studio olacak.

Pac-Man Live Studio’da oyuncular, Super Mario Maker da olduğu gibi kendi arenalarını yaratabilecekler. Pac-Man Live Studio, klasik tek başlarına oynamanın yanında çok oyunculu şekilde de oynanabilecek.

40 yaşındaki Pac-Man’in yeni oyununu oynamak için indirmeye de gerek olmayacak. Pac-Man Live Studio, bir Twitch sayfasından paylaşılacak. Twitch sayfasına giren oyuncular oluşturdukları Pac-Man haritasını başka insanlarla paylaşabilecekler. Paylaşılan haritalar diğer oyuncular tarafından da oylanabilecek.

40 yıllık bir oyun olmasına rağmen ününden hiçbir şey kaybetmeyen Pac-Man’in yeni oyunu olacak Pac-Man Live Studio’nun ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Yine de Pac-Man hayranları, yeni oyun için şimdiden heyecanlanmış durumdalar.