Pegasus’un 2024 yılı bilançosu açıklandı.Pegasus, 2024 yılında 13,3 milyar TL net kâr elde etti. Yolcu sayısı yüzde 17 arttı, doluluk oranı yüzde 85,6’ya yükseldi.

Pegasus Havayolları, 2024 yılı finansal raporunu açıkladı. Şirket, yılın tamamında 13,3 milyar TL net kâr elde ederken, son çeyrekte 2 milyar TL kâr bildirdi.

Pegasus Havayolları, 2024 yılında yolcu sayısını artırarak ve doluluk oranını yükselterek güçlü bir yıl geçirdi. Gelirlerini de bu ivmeyle yukarı çeken şirket, 2025 için yeni büyüme hedeflerini şimdiden netleştirdi.

Pegasus’un 2024 finansal performansı

2024 yılı boyunca şirketin toplam geliri yüzde 58 artarak 111,8 milyar TL’ye ulaştı. Son çeyrekte yıllık bazda yüzde 24’lük artış gösteren gelir, 753 milyon euroya yükseldi. Yıl genelinde ise yüzde 17’lik artışla 3,13 milyar euro olarak kaydedildi. Pegasus’un toplam yolcu sayısı, geçen yıla göre yüzde 17 artarak 31,9 milyona ulaştı. Doluluk oranı 2,9 puanlık yükselişle yüzde 85,6’ya çıktı.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjı son çeyrekte 1,9 puan artarak yüzde 23,4’e yükseldi. Ancak yıl genelinde 3 puan düşüşle yüzde 28,4 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin yan gelirleri misafir başına yıllık bazda yüzde 11 artarak 28,3 euro oldu. Finansman giderleri ise 12,8 milyar TL olarak kaydedilirken, bunun 6,1 milyar TL’sini kiralama faiz giderleri oluşturdu. Pegasus’un net borcu 2,75 milyar euroya yükselirken, net nakit pozisyonu 827 milyon euro seviyesine çıktı.

Pegasus, 2025 yılı için filo büyüklüğünü artırmayı planladığını açıkladı. Yıl sonunda uçak sayısının 127’ye çıkmasının hedeflendiği belirtilirken, filoya 9 adet A321neo model uçağın katılmasının planlandığı aktarıldı. AKK’nin yüzde 12-14 aralığında büyümesinin öngörüldüğü, FAVÖK marjında ise yatay bir seyir veya sınırlı bir artış beklendiği paylaşıldı. Doluluk oranında ve misafir başına yan gelirde yüksek tek haneli bir büyüme yaşanmasının hedeflendiği ifade edilirken, yeni uçakların filoya eklenmesiyle yakıt tüketiminin azalmasının beklendiği bildirildi.