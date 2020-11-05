PS5 Oyunlarının Fiziksel Sürümleri, Mağazalarda Olmayacak

Sony Interactive Entertainment (SIE) CEO'su Jim Ryan, PlayStation 5'in lansman gününde fiziksel oyun satışlarının gerçekleşmeyeceğini söyledi. Bu kararın nedeni ise COVID-19 salgını. Sony bu sayede, PlayStation 5 satın alan oyuncuların perakende mağazalarına gitmesini engelleyecek.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin yaklaşmakta olan oyun konsolu PlayStation 5 için bir son dakika gelişmesi yaşandı. Sony Interactive Entertainment (SIE) CEO'su Jim Ryan tarafından yapılan açıklamalarda, PlayStation 5 oyunlarının hiçbir dijital kopyasının, konsolun lansmanıyla birlikte piyasaya sürülmeyeceğini söyledi.

Sony, böyle bir karar alınmasının altında yatan nedenin COVID-19 olduğunu açıkladı. Şirket bu kararla, oyuncuların perakende satış mağazalarına gitmelerini engellemek istiyor, alınan karar ile de bu durum sağlanmış olacak. Çünkü oyuncular, PlayStation 5'i ön sipariş verip oyun almak için perakende mağazaların yolunu tutmayacak, zaten gitseler de yeni konsolları için bir oyun bulamayacaklar.

Ryan'ın bu açıklamaları, PlayStation 5 oyunlarının satışa sunulmayacağı anlamına gelmiyor. Oyuncular, bir PlayStation 5 oyunu için halihazırda ön sipariş verebiliyorlar. Ayrıca dileyen kullanıcılar, yeni konsollarını çalıştırdıktan sonra PlayStation Store'a girip, bir oyun satın alabilecekler. Sony bu sayede insanların evde kalmasını sağlayıp, işi kargo şirketlerine bırakmak istiyor.

Bu arada ABD, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'deki oyuncular, PlayStation 5'e 12 Kasım Perşembe günü erişebilecekler. Dünyanın geri kalanındaki oyuncular ise yeni nesil PlayStation'a, 19 Kasım Perşembe günü ulaşabilecekler.