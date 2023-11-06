Ekim ayında tanıtılan PlayStation 5 Slim parçalarına ayrıldı ve o kadar da "slim" olmadığı net bir şekilde ortaya çıktı. Hatta PlayStation 5'in yeni versiyonu, PlayStation 4'ün neredeyse tüm varyantlarından daha ağır.

Japon teknoloji devi Sony, ekim ayında düzenlediği bir etkinlikte PlayStation 5'in "Slim" versiyonunu tanıttı. Şirket, konuyla ilgili açıklamalarında yeni konsolun standart PlayStation 5'ten daha hafif ve daha küçük olduğunu söyledi. Ancak yeni konsolu deneyimleme imkânı yakalayan oyunseverler, durumun pek de böyle olmadığını söylüyorlar.

YouTube'de teknoloji üzerine içerikler üreten Dave2D isimli kanal, PlayStation 5 Slim ile ilgili bir video paylaştı. Bu videoda yeni konsolun iç kısmı ve diğer özellikleri anlatılıyor. Söz konusu videoda en çok dikkat çeken detay ise yeni konsolun ağırlığı.

PlayStation 5 Slim'in ağırlığı PS4 Pro ile yarışıyor

Dave2D tarafından yapılan ölçüme göre PlayStation 5 Slim'in disk girişli versiyonu 3,2 kilogram. Dijital versiyon ise 2,6 kilogram. PlayStation 5'in standart versiyonunda ise disk girişli modelde 3,9 kilogram, dijital versiyonda ise 3,4 kilogramlık ağırlığa sahip. Gelin şimdi bu ağırlık değerlerini şirketin geçmişte piyasaya sürdüğü konsollarla kıyaslayalım.

Model Ağırlık PlayStation 5 Slim 3,2 kg / 2,6 kg PlayStation 5 3,9 kg / 3,4 kg PlayStation 4 Pro 3,3 kg PlayStation 4 Slim 2,1 kg PlayStation 4 2,8 kg

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Sony, PlayStation 5 Slim'de o kadar da etkileyici bir 'hafifliğe' ulaşamadı. Neticede PlayStation 4 Slim, bu konsoldan çok daha hafifti.

Bu arada sadece ağırlık değil, boyutlar da çok büyük oranda değişmedi. PlayStation 5'in standart sürümünde 39,1 cm olan yükseklik, PlayStation 5 Slim'de 35,8 cm. Konsolun genişliği ise standart sürümde 10,4 cm iken yeni versiyonda 9,6 cm olarak kayıtlara geçti. Derinlik ise 25,9 cm'den 21,6 cm'ye düştü.

PS5 Slim'in parçalara ayrıldığı video

PlayStation 5 Slim ile ilgili detaylı bilgi için: