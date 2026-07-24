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PlayStation Disk Kararı Hakkında Ubisoft’tan Oyuncuları İkiye Bölecek Açıklama

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Sony’nin yeni oyunlar için fiziksel disk üretimini sonlandırmaya hazırlandığı PlayStation disk kararı, oyun dünyasındaki tartışmaları büyütmeye devam ediyor. Konuya ilişkin konuşan Ubisoft CEO’su Yves Guillemot, dijitale geçişin avantajları ve dezavantajları bulunduğunu ancak değişimin sektörü düşünüldüğü kadar sarsmayacağını söyledi.

PlayStation Disk Kararı Hakkında Ubisoft’tan Oyuncuları İkiye Bölecek Açıklama
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Sony’nin Ocak 2028’den itibaren piyasaya çıkacak yeni PlayStation oyunları için fiziksel disk üretimini durduracağını açıklaması, özellikle koleksiyoncular ve ikinci el oyun satın alan kullanıcılar arasında büyük tepki oluşturdu. Kararın ardından gözler, oyun sektörünün en büyük yayıncılarının bu değişime nasıl yaklaşacağına çevrilmişti.

Beklenen ilk dikkat çekici açıklamalardan biri de Assassin’s Creed serisinin arkasındaki Ubisoft’tan geldi. Şirketin son finansal sonuç toplantısında PlayStation disk kararı hakkında konuşan CEO Yves Guillemot, fiziksel oyunlardan vazgeçilmesinin olumlu ve olumsuz tarafları bulunduğunu ancak sektörün genel düzenini ciddi biçimde bozmayacağını savundu.

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Ubisoft dijital oyun pazarının büyümeye devam edeceğini düşünüyor

Guillemot, dijital dağıtımın oyun sektörüne zarar vermek zorunda olmadığını anlatırken PC pazarını örnek gösterdi. Bildiğiniz gibi Steam gibi mağazalar sayesinde PC oyunlarının çok büyük bölümü artık dijital olarak satılıyor. Ubisoft CEO’suna göre bu dönüşüm pazarı küçültmek yerine büyüttü ve konsollarda da benzer bir sonuç ortaya çıkabilir.

Dijital sisteme geçişin konsol fiyatlarını etkileyebileceğini de belirten Guillemot, disk sürücüsü bulunmayan cihazların daha erişilebilir hâle gelebileceğini ifade etti. Fiziksel oyunların üretim, depolama ve mağazalara dağıtım maliyetleri düşünüldüğünde yalnızca dijital satışa odaklanmak, Sony gibi şirketlere önemli bir maliyet avantajı sağlayabilir.

Oyuncular açısından tablo aynı derecede olumlu görünmüyor

Şirketler için dijital satışların avantajları oldukça açık olsa da oyuncular tarafında ciddi soru işaretleri bulunuyor. Fiziksel bir oyunu arkadaşınıza verebilir, başka bir oyuncuyla takas edebilir veya ikinci el olarak satabilirsiniz. Dijital oyunlarda ise erişiminiz kullanıcı hesabına, mağazanın kurallarına ve size sunulan lisansın devamlılığına bağlı oluyor.

Fiziksel oyunların ortadan kalkması, fiyatların düşmesine yardımcı olan ikinci el pazarını da doğrudan etkileyebilir. Oyuncular ayrıca yıllar sonra erişmek istedikleri oyunların mağazalardan kaldırılmasından veya hesap sorunları nedeniyle kullanılamaz hâle gelmesinden endişe ediyor. Bu nedenle Ubisoft’un “sektör çok fazla etkilenmez” açıklaması herkesi ikna etmiş değil.

Sony’nin kararı bütün PlayStation disklerini kapsamıyor

Burada önemli bir ayrıntıyı da belirtmek gerekiyor. Sony’nin duyurduğu değişiklik, Ocak 2028’den sonra piyasaya çıkacak yeni PlayStation oyunlarını kapsıyor. Bu tarihten önce yayımlanmış oyunların fiziksel kopyaları üretilmeye ve mağazalarda satılmaya devam edebilecek. Yani mevcut PlayStation diskleri bir gecede tamamen ortadan kalkmayacak.

Yine de karar, konsol sektörünün geleceğinin büyük ölçüde dijital mağazalar üzerinden şekilleneceğini gösteriyor. Şirketler daha düşük dağıtım maliyetleri ve daha yüksek gelir payı elde ederken oyuncular sahiplik, arşivleme ve ikinci el seçeneklerinden uzaklaşabilir. Görünen o ki PlayStation disk kararı önümüzdeki yıllarda uzun süre tartışılmaya devam edecek.

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Playstation Ubisoft Sony

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