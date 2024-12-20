Sony'nin PlayStation için "Ocak İndirimleri" kampanyası başladı. Oyuncular, 17 Ocak'a kadar binlerce oyunu indirimli olarak satın alabilecekler. İşte öne çıkan fırsatlar...

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation için yeni bir indirim kampanyası başlattı. An itibarıyla başlamış olan ve 17 Ocak tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında oyunseverler, en popüler oyunlara yüzlerce TL'lik indirimlerle sahip olabilecekler.

Peki PlayStation'ın Türkiye'de "Ocak İndirimleri", küresel çapta "Holiday Sale" ismiyle başlattığı kampanya kapsamında hangi oyunların fiyatı düştü? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve değerlendirebileceğiniz indirimlere yakından bakalım.

Ocak İndirimleri kapsamında fiyatı düşen PlayStation oyunları:

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı EA SPORTS FC 25 Standart Sürüm 2.899,99 TL 1.1559,99 TL (%60) God of War Ragnarök 2.799,00 TL 1.399,50 TL (%50) Call of Duty: Black Ops 6 - Cross-Gen Paketi 2.799,00 TL 2.099,25 TL (%25) Marvel’s Spider-Man 2 2.799,00 TL 1.735,38 TL (%38) ASTRO BOT 2.499,00 TL 2.124,15 TL (%15) SILENT HILL 2 2.499,00 TL 1.749,30 TL (%30) ELDEN RING 1.499,00 TL 899,40 TL (%40) Hogwarts Legacy PS5 Sürümü 3.149,00 TL 787,25 TL (%75) Baldur's Gate 3 2.499,00 TL 1.999,20 TL (%20) Cyberpunk 2077 2.799,00 TL 1.399,50 TL (%50) Mortal Kombat 1 1.749,00 TL 699,60 TL (%60) New World: Aeternum Deluxe Edition 2.799,00 TL 1.959,30 TL (%30) Need for Speed Unbound 1.400,00 TL 140,00 TL (%90) Resident Evil Village 1.399,00 TL 559,60 TL (%60) Warhammer 40,000: Space Marine 2 2.499,00 TL 1.874,25 TL (%25)

Eğer siz de PlayStation Ocak İndirimleri kampanyasından yararlanmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.