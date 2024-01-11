Xiaomi'nin alt markası POCO, bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikle yeni telefonlarını tanıttı. POCO X6 serisi ve M6 Pro'dan oluşan cihazlar, birçok dikkat çeken özellikle gelirken hiç de fena olmayan fiyatlara sahip.

Xiaomi, ülkemizde de popüler olan alt markası POCO’nun yeni telefonlarını bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikle tanıttı. POCO X6, POCO X6 Pro ve POCO M6 Pro’dan oluşan cihazlar, önemli iyileştirmelerle birlikte geldi. Özellikle X6 serisi, orta segmentte amiral gemisi seviyesinde özellikler sunmasıyla dikkat çekiyor.

Teknoloji devinin yeni telefonları, tanıtımın ardından Türkiye’de de satışa sunuldu. İşte X6 serisi ve M6 Pro hakkında bilmeniz gereken her şey.

POCO X6

POCO X6, Redmi Note 13 Pro’ya benzer bir tasarımla geliyor. Telefonda 6,67 inçlik 120 Hz yenileme hızına sahip 1.800 nit maksimum parlaklık sunan bir AMOLED ekran görüyoruz. Çözünürlük de 2712x1220 olarak açıklandı.

Standart model olan cihazdaki en büyük iyileştirmelerden biri işlemcide. Şirket, önceki nesildeki Snapdragon 7s Gen 2 çipini kullanıyor. 12 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS 2.2 depolamayı telefonda görüyoruz.

Siyah, beyaz ve mavi olarak sunulan POCO X6’nın arkasında üçlü kamera kurulumu bizi karşılıyor. Burada 64 MP’lik ana, 8 MP’lik ultra geniş açılı ve 2 MP’lik makro kamera var. Öne ise deliğe yerleştirilmiş 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Batarya tarafına baktığımızda ise 67W turbo şarj destekli 5100 mAh’lik batarya görüyoruz.

POCO X6 teknik özellikleri

Ekran 6,67 inç, 120 Hz 2712x122 çözünürlük, AMOLED İşlemci Snapdragon 7s Gen 2 RAM 12 GB Depolama 256 GB Arka Kamera 64 MP + 8 MP + 2 MP Ön Kamera 16 MP Batarya 5100 mAh (67W) İşletim sistemi MIUI 14

POCO X6 Türkiye fiyatı

12+256 GB 14.449 TL

POCO X6 Pro

Daha üst seviye model olan POCO X6 Pro da ekran tarafında kardeşiyle benzer özelliklere sahip. Bu cihazda da 6,67 inçlik 120 Hz yenileme hızına ve 1.800 nit maksimum parlaklığa sahip bir AMOLED ekran var. Her iki telefonda da delikli ekran ve ekrana yerleştirilmiş parmak izi sensörü var.

Redmi K70E’nin küresel versiyonu diyebileceğimiz POCO X6 Pro, birkaç ay önce tanıtılan amiral gemisi seviyesindeki 4nm sürecinden geçen MediaTek Dimensity 8300-Ultra işlemciye sahip. İşlemciye 8 GB ve 12 GB LPDDR5X RAM seçenekleri eşlik ediyor. Depolamada ise 256 ve 512 GB seçenekleri sunuluyor.

Kamera da kardeşiyle aynı. Arka tarafta 64 MP ana, 8 MP ultra geniş ve 2 MP makro sensör, önde ise 16 MP’lik sensör var. Batarya ise standart modelden biraz daha düşük olarak 5000 mAh’lik kapasiteye sahip. 67W turbo şarj Pro da da karşımıza çıkıyor. X6 Pro, Android 14 tabanlı HyperOS ile standart modelin ise şimdilik MIUI 14'le geleceğini söyleyelim. Pro modeldeki renk seçenekleri ise gri, sarı ve siyah.

POCO X6 teknik özellikleri

Ekran 6,67 inç, 120 Hz 2712x122 çözünürlük, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 8300 Ultra RAM 8/12 GB Depolama 256/512 GB Arka Kamera 64 MP + 8 MP + 2 MP Ön Kamera 16 MP Batarya 5000 mAh (67W) İşletim sistemi HyperOS (Android 14)

POCO X6 Türkiye fiyatı

8GB + 256 GB 15.999 TL 12 GB + 512 GB 18.999 TL

POCO M6 Pro

POCO’nun bugün tanıttığı son telefon ise M6 Pro. Cihaz, bazı konularda X6 serisine benzerken bazı konularda da daha düşük özelliklerle geliyor. Ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inçlik FHD+ AMOLED bir panel. Maksimum parklık ise 1.300 nit.

İşlemcide ise 6 nm sürecinden geçmiş MediaTek Helio G99-Ultra’yı görüyoruz. 8/12 GB LPDDR4X RAM seçeneği ve 256/512 GB UFS 2.2 depolama da telefonda bulunuyor. Türkiye'de şu an sadece 12GB + 512 GB'lık versiyon var. Batarya ise 67W destekli 5000 mAh olarak açıklandı.

Kameralar X6 serisiyle benzer. Arkadaki üçlü kamera kurulumuna 64 MP ana, 8 MP ultra geniş ve 2 MP makro sensör yerleştirilmiş. Önde de 16 MP’lik selfie kamerası var. Cihaz, kutudan Android 13 tabanlı MUIU 14 ile çıkacak. Xiaomi, HyperOS’in ilerleyen zamanlarda bu telefona geleceğini belirtiyor. Renk seçenekleri ise mavi, mor ve siyah.

POCO M6 Pro teknik özellikleri

Ekran 6,67 inç, 120 Hz, FHD+, AMOLED İşlemci Helio G99 Ultra RAM 12 GB Depolama 512 GB Arka Kamera 64 MP + 8 MP + 2 MP Ön Kamera 16 MP Batarya 5000 mAh (67W) İşletim sistemi MIUI 14 (Android 13)

POCO M6 fiyatı

12GB + 512GB 13.499 TL

Üç telefonun fiyatları ön satışa özel 1000 TL indiirmli. Yani yukarıda gördüğünüz fiyatların hepsi bu indirimle oluşan fiyatlar. POCO'nun yeni cihazlarına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.