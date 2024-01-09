TECNO, oyun odaklı yeni telefonları POVA 5 serisini Türkiye'de satışa sundu. İşte bütçe dostu olmalarıyla dikkat çeken telefonlar hakkında bilmeniz gerekenler.

Fiyat/performans konusunda başarılı olmasıyla bilinen ve ülkemizde de popüler bir marka olan TECNO, yeni cihazlarıyla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de POVA serisinin yeni üyeleri POVA 5’i Türkiye’de satışa sundu.

POVA 5 ve POVA 5 Pro 5G’den oluşan cihazlar, oyunculara yönelik olmalarıyla dikkat çekiyor. Tasarım, işlemci ve bataryaları da fiyatlarına kıyasla oldukça iyi. Gelin cihazların özelliklerine birlikte göz atalım.

TECNO POVA 5

TECNO POVA 5, oyuncuları tatmin edebilecek 6,78 inçlik 120 Hz yenileme hızına sahip FHD+ ekrana sahip. Dış görünümüne baktığımızda ise güçlü görünen bir tasarımla geldiğini görebiliyoruz. Şirket, delikli ekran tasarımını tercih etmiş.

Cihaz, MediaTek’in Helio G99 işlemcisiyle donatılıyor. İşlemciye 8GB’lık bir RAM’in eşlik ettiğini görüyoruz. Depolama ise 256 GB olarak karşımıza çıkıyor. Arkada 50 MP’lik, önde ise deliğe yerleştirilmiş 8 MP’lik kameralar bizi karşılıyor.

Telefon, oyuncular için bir diğer önemli nokta olan batarya konusunda da iyi özelliklere sahip. TECNO POVA 5, 6000 mAh’lik kapasiteye sahip bataryayla geliyor. Buna ek olarak 45W ultra hızlı şarj ve 10W tersine şarj cihazda sunuluyor. TECNO, 39 saatten fazla kesintisiz arama, 18 saati aşkın tarayıcı gezintisi ve 14 saatten fazla video izleme sunduğunu söylüyor. Ayrıca telefon, 21 dakikada %50, 60 dakikada ise tamamen şarj olabiliyor.

TECNO POVA 5 teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç 120 Hz FHD+ İşlemci Helio G99 RAM 8 GB Depolama 256 GB Arka Kamera 50 MP Ön Kamera 8 MP Batarya 6000 mAh (68W) ​İşletim Sistemi Android 13 Tabanlı HIOS 13

TECNO POVA 5 fiyatı

8GB + 256GB 9.999 TL

TECNO POVA 5 Pro 5G

Serinin üst modeli olan TECNO POVA 5 ise tıpkı kardeşi gibi bir tasarıma sahip. Ekrana baktığımızda 6,78 inçlik 120 Hz yenileme hızına sahip FHD+ bir panelin bizi karşıladığını görüyoruz. RGB LED ışık sistemi ve 3D Meka tasarımı dikkat çeken diğer yönlerinden.

TECNO POVA 5 Pro 5G, MediaTek Dimensity 6080 yonga setinden güç alıyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolamayı da telefonda görüyoruz. 50 MP’lik arka ve deliğe yerleştirilen 16 MP’lik ön kamerada telefonda bulunuyor.

Bataryaya baktığımızda ise 68W ultra hızlı şarj destekli 5000 mAh’lik bir bataryanın bizi karşıladığını görüyoruz. Şirket, Bypass Charge teknolojisiyle telefonun serin tutulduğunu söylerken pil ömrünün uzatmak için de gücün pili es geçerek direkt ana karta aktarıldığını ifade ediyor.

Son olarak TECNO POVA 5 serisinin, oyun geliştiricisi Garena ile yapılan iş birliği sayesinde Türkiye’de Free Fire Special Edition sürümleriyle de satılacağını belirtelim. Sınırlı sayıdaki bu modeller, donanım açısından aynı olsa da tasarım ve yazılım taraflarında oyun odaklı özelleştirmeler sunacak.

TECNO POVA 5 Pro 5G teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç 120 Hz FHD+ İşlemci Dimensity 6080 RAM 8 GB Depolama 256 GB Arka Kamera 50 MP Ön Kamera 16 MP Batarya 5000 mAh (68W) İşletim Sistemi Android 13 Tabanlı HIOS 13

TECNO POVA 5 Pro 5G fiyatı

8GB + 256GB 13.499 TL

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