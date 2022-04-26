Pokemon Scarlet ve Violet, Haberleri Çok Yakın

Nintendo, resmi internet sitesinde yayınladığı yeni bir bölümle Pokemon Scarlet ve Violet hakkında yeni bilgiler vereceğine dair göz kırptı. Gelin detaylara göz atalım.

Nintendo, Pokemon’un son çıkacak olan oyunu Pokemon: Scarlet and Violet hakkında yeni bilgiler sızdırmaya başlamaya yakın. Görünüşe göre Japonya menşeili şirket, oyunun çıkış tarihini resmen duyurmaya hazırlanıyor.

Nintendo, geçtiğimiz Şubat ayında Pokemon Scarlet ve Violet için bir duyuru fragmanı yayınlamıştı. İnsanlar da çıkış tarihini heyecan ile beklemeye başlamıştı. Nintendo’nun internet sitesinde yayınlanan yeni bir bölüm, Nintendo’nun oyuna dair yeni detaylar yayınlaması için bize göz kırptığı anlamına geliyor olabilir.

Nintendo’nun sitesinde haberleri almak için e-postanızı girebileceğiniz bir bölüm açıldı

Nintendo’nun internet sitesinde Pokemon Scarlet ve Violet için bir e-posta listesi açıldı. Resmi sitede “Pokemon Scarlet ve Violet’e olan ilginizden haberdar olmamız, sizleri ön siparişler ve yeni ürünler hakkında bildirmemiz için e-posta’nızı girin” yazıyor.

Pokemon Scarlet ve Violet için daha önce de dediğimiz gibi Şubat ayında bir duyuru fragmanı yayınlanmıştı. Orada oyunun çıkış tarihinin 2022’nin sonları olacağı söyleniyordu. Şimdi bu yeni gelişme doğrultusunda Pokemon Scarlet ve Violet’ın çıkış tarihi daha da netleşebilir ve oyunun oynanışına dair detaylar gelebilir.

Siz ne düşünüyorsunuz? Pokemon Scarlet ve Violet, Pokemon’un gelişini heyecanla bekliyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.