Tamamen elektrik motoruna sahip olan Porsche Taycan Cross Turismo, etkileyici bir dünya rekoru kırdı. Araç ile tam 69 kez ve hiç durmadan sıfır çizildi. Taycan Cross Turismo, bu rekorla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

Alman otomobil devi Porsche'un sevilen otomobil modellerinden Taycan'ın Cross Turismo versiyonu, İsveç'te etkileyici bir dünya rekoru kırdı. Daha önceki dönemlerde 2.253 kilometre mesafede 4,842 metre rakım farkı yaparak elektrikli otomobiller arasında bir ilki gerçekleştirip Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanan araç, bu kez 69 tam tur drift ile bir kez daha tarihe geçti.

Şubat ayının başında gerçekleştirilen Race of Champions turnuvasını boş geçmek istemeyen Porsche, Terry Grant isimli pilot ile bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma kapsamında Taycan Cross Turismo, ardışık bir şekilde 69 kez sıfır çizdi. Aracın güvenlik özellikleri sıfır çizmeyi zorlaştırsada Grant, üstlendiği görevi başarıyla yerine getirdi.

Buz üzerinde 69 kez sıfır çizildi

Yaşadığı deneyimi anlatan Terry Grant, en çok zorlandığı şeyin Taycan Cross Turismo'nun sensörleri olduğunu ifade ediyor. Çünkü sensörlerin buzla kaplanmasını kaza olarak yorumlayan Taycan Cross Turismo, çeşitli sistemleri devre dışı bırakmış. Grant, bunun drifti zorlaştırdığını söylüyor. Ayrıca lastiklerin ısınmayısla aşınmaya başlayan buz tabakası da kaymayı zorlaştırmış durumda. Ancak tüm bunlar, Guinness Rekorlar Kitabı'na engel olamadı.

Bu arada; rekor için kullanılan Taycan Cross Turismo'da hiçbir özel çalışma olmadığını söyleyelim. Yapılan açıklamalara göre bu araç standart bir Taycan'dı ve fabrikanın verdiği standart kış lastiklerini kullanıyordu. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve başınızı döndürme garantili o videoya hep birlikte bakalım.

İşte Taycan Cross Turismo'nun 69 kez sıfır çizdiği o dünya rekoru