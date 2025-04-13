Güvenilirliği tartışır bir kaynağa göre Prototype 3, şu anda geliştirilme aşamasında. İddiada, oyunun detayları hakkında da bazı bilgiler var.

Radical Entertainment imzası taşıyan açık dünya ve hikâye odaklı Prototype, 2009 yılında piyasaya sürülmüş ve tarihin en ikonik oyunlarından biri hâline gelmişti. Spider-Man benzeri oynanış mekanikleriyle çok sevilen yapımın devamı olan Prototype 2 ise 2012’de çıkmıştı. O zamandan beri de seri hakkında bir gelişme görmemiştik.

Şimdi ise Prototype hayranlarını çok heyecanlandıracak bir iddia ortaya atıldı. Serinin yeni bir oyununun geleceği öne sürüldü.

Alex Mercer geri dönecek, yepyeni oyun mekanikleri gelecek

İddia, “Bigbyy” isimli oyunları test ettiğini iddia eden bir kişi tarafından ortaya atıldı. Bigbyy’nin aktardığına göre Activision’ın yayımcılığını üstlendiği Prototype’ın yepyeni bir oyunu üzerinde çalışılıyor.

Bu kişi, oyunun detayları hakkında da bilgi paylaştı. Önceki oyunlardan tanıdığımız Alex Mercer’in geri döneceğini belirtirken karakterin belli yerlere sızmak için şekil değiştirme ve diğer insanlara dönüşme gibi yeteneklerin olacağını eklemiş. Ayrıca oyunun New York’ta geçeceğini de söylüyor.

Maalesef tüm bilgiler bu kadar. Oyunun çıkış tarihi, ismi ve diğer detayları hakkında bilgi yok. Zaten bir iddia olduğunu unutmamak gerek. O yüzden şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Şimdilik Prorotype 3 olarak adlandırdığımız yapımın gerçekten çıkıp çıkmayacağını zamanla göreceğiz.