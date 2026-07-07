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PS5 Özel Oyunu Saros'u Kısa Süreliğine Ücretsiz Oynayabilirsiniz (Nasıl Oynayabileceğinizi Anlattık)

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PS5'in yeni özel oyunlarından Saros'u kısa süreliğine ücretsiz oynayabileceğiniz bir fırsat başladı.

PS5 Özel Oyunu Saros'u Kısa Süreliğine Ücretsiz Oynayabilirsiniz (Nasıl Oynayabileceğinizi Anlattık)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Returnal’ın arkasındaki ekip Housemarque, son dönemde adından sıkça söz ettiren yeni roguelike oyunu Saros için 2,5 saatlik devasa bir deneme sürümü yayınladı.

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Tabii bu güzel haberin arkasında, oyuncuları biraz ikiye bölen ufak bir nokta var o da şu ki; oynayabilmek için PlayStation Plus abonesi olmanız gerekiyor. Ardından oyunun Store'daki sayfasına giderek ücretsiz denemeye ulaşabilirsiniz.

Saros'u denemeye değer mi?

Eleştirmenlerden tam not almasına rağmen Saros, şu sıralar satış listelerinde beklenen patlamayı yapabilmiş değil. 2026 yılı itibarıyla piyasadaki PS5 sayısının katlanarak artmasına rağmen oyun, selefi Returnal’ın çıkış dönemindeki ivmesini yakalamakta zorlanıyor.

Bunun arkasında elbette mantıklı sebepler de yok değil. Yeni nesil oyun fiyatları cüzdanları fazlasıyla zorluyor, doğal olarak da oyuncular artık bütçelerini yönetirken çok daha seçici davranıyor.

Eğer hâlihazırda bir PlayStation Plus abonesiyseniz, bu hafta sonu kendinize bir şans verip Saros’un karanlık ve sürükleyici dünyasına adım atabilirsiniz...

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