PS5 Oyunlarının PS4'te Oynanmasını Sağlayacak Uygulama

PlayStation 4'lere, "PS5 Remote Play" isimli bir uygulama yüklenmeye başladı. Otomatik olarak yüklenen bu uygulama, PlayStation 5'teki oyunların PlayStation 4'te oynanabilmesini sağlayacak. Ancak PlayStation 5 henüz piyasaya sürülmediğinden, uygulama şu an için işlevsel halde.

Oyunseverlerin büyük bir heyecanla bekledikleri hafta geldi çattı. Japonya merkezli teknoloji devi Sony, yeni oyun konsolu PlayStation 5'i bu hafta içinde, ABD'deki oyuncularla buluşturacak. Avrupa'daki oyuncular ise bu konsolla önümüzdeki hafta tanışacaklar. Konsolun oyuncuları ne kadar memnun edeceğini önümüzdeki günlerde belli olacak ancak yaşanan bir gelişme, PlayStation 5'in PlayStation 4 sahiplerini de etkileyeceğini gösteriyor.

Bazı PlayStation 4 sahiplerinden gelen bildirimlere göre mevcut konsollar artık yeni bir uygulamaya daha sahipler. Bu uygulama, "PS5 Remote Play" olarak isimlendiriliyor. Uygulamanın amacı ise adından da anlaşılabileceği üzere, PlayStation 5'teki oyunlara PlayStation 4 üzerinden ulaşabilmek. Ancak şu an için bu uygulamanın işlevsiz olduğunu söylemek gerek. Çünkü PlayStation 5, henüz resmen piyasaya sürülmedi.

PlayStation 4'teki uygulama işte böyle görünüyor

PS5 Remote Play uygulaması işlevsel olduğunda, PlayStation 5'e eklenmiş olan bir oyun PlayStation 4'te de oynanabilir olacak. Bu özelliği farklı bir şekilde izah etmek gerekirse, PS Vita sahiplerinin PlayStation 4 oyunlarını oynadıkları gibi PlayStation 5 sahipleri de PlayStation 4'te oyun oynamaya devam edebilecekler. Özelliğin kullanılabilmesi için PlayStation 5'in çalışır durumda ve internete bağlı olması gerekecek.

Edinilen bilgilere göre kullanıcılar, bu özelliği kullanabilmek için bazı ayarlar yapacaklar. Örneğin bir oyuncu, PlayStation 5'teki uzaktan oynama özelliğini aktif edecek. Bunun akabinde de PlayStation 5'in vereceği benzersiz kodun, PlayStation 4'te tanımlanması sağlanacak. Bu sayede cihazlar birbirlerini tanıyıp, uzaktan oynatmaya izin verecek.