PUBG Mobile'a 'Metro Royale' Modu Getiren Beta Sürüm Yayında

PUBG Mobile'ın 1.1 kodlu beta sürümü yayınlandı. Yayınlanan sürüm, Metro Royale olarak isimlendirilen yeni bir mod getiriyor. Bu mod, ağustos ayında duyurulan Metro Exodus oyunu ile yapılan iş birliğinin yeni bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Son yılların en popüler mobil oyunlarından PUBG Mobile için yeni bir beta sürüm yayınlandı. Yayınlanan beta sürüm, oyuna yaklaşan yenilikleri gözler önüne seriyor. Beta sürüm ve beta sürüme ait güncelleme notlarında yer alan bilgilere göre PUBG Mobile oyuncularını, yakın gelecekte bazı büyük yenilikler bekliyor.

PUBG Mobile'ın 1.1 kodlu beta sürümü, Ağustos ayında yapılan bir açıklamanın gerçek olmak üzere olduğunu gösteriyor. Sıkı PUBG Mobile hayranlarının hatırlayacakları üzere geliştirici ekip, o dönemlerde yaptığı açıklamalarda Metro Exodus isimli popüler oyunla bir iş birliği yaptıklarını, bu iş birliğinde de oyunculara önemli yenilikler sunacaklarını gösteriyordu. İşte PUBG Mobile'ın sonraki sürümü, "Metro Royale" olarak isimlendirilen yeni bir oyun moduna sahip olacak.

PUBG Mobile'ın 1.1 kodlu beta sürümüne ait güncelleme notlarına göre Metro Royale modu, oyuncuları etkileyecek özelliklere sahip olacak. Oyuncular, bu modla birlikte yeni haritalar, önceden yapılandırılmış silah ve ekipman seçeneklerinin yanı sıra Tikhar adında yeni bir silah ve bazı yeni zorluklarla tanışma imkanı yakalayacaklar.

XDA üyeleri, PUBG Mobile'ın yeni beta sürümünü yüklediklerini söyleyerek deneyimlerini paylaştılar. Ekip üyeleri, Metro Royale modunun Badlanders isimli mobil oyundan esinlenilerek geliştirildiğini söylüyorlar. Bu bağlamda oyuncular, daha fazla rakip öldürerek daha fazla ganimet kazanmanın peşine düşecekler. Üstelik modun en kritik noktasının elde edilen ganimetleri paraya çevirerek yükseltmek olduğunu söyleyen XDA üyeleri, zırh seviyesi ve sırt çantasının 6. seviyeye çıktığını, bunun alıştığımız PUBG deneyiminden daha farklı olacağını söylüyorlar.

Bu arada, PUBG Mobile'ın yaklaşan güncellemesi oyuna sadece Metro Royale modunu getirmeyecek. Oyunun normal sürümü de bu güncellemeyle birlikte bazı yeniliklere sahip olacaklar. Bu bağlamda oyuncular, yeni sürümle birlikte kış moduna yeniden kavuşacaklar. Ayrıca bir süredir PUBG'de yer alan çelik kapanları artık PUBG Mobile'da da deneyimleyebilecekler. Ayrıca yeni sürümle birlikte yakındaki bir rakibe, sahip olunan bir ekipman da fırlatılabilecek.

PUBG Mobile yetkilileri, ağustos ayındaki duyuru kapsamında Metro Royale moduyla ilgili de bir tanıtım videosu yayınlamışlardı. Oyuncuların da dikkatinden kaçmayan o video etkileşim yağmuruna tutulmuş, pek çok oyunseveri heyecanlandırmıştı. Artık sizleri tanıtım videosu ile baş başa bırakalım.