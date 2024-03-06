realme, yeni akıllı telefonlarını duyurdu. realme 12 ve realme 12+ olarak isimlendirilen telefonlar, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracaklar gibi görünüyor. Peki bu telefonlar, hangi teknik özelliklerle donatıldılar?

Çinli teknoloji devi realme, bugün düzenlediği bir etkinlikte iki yeni telefon duyurdu. "realme 12" ve "realme 12+" olarak isimlendirilen bu akıllı telefonlar, sahip oldukları teknik özellikler ve fiyatlarıyla tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracaklar gibi görünüyor.

Android telefon üreticileri, bir serinin iki modelinde genelde ortak özelliklerle donatılırlar. Ancak realme 12 ve realme 12+ için bu durum çok da doğru değil. Her iki telefon da neredeyse tamamen bağımsız özelliklerle donatılmış durumdalar. Gelin önce realme 12'ye ardından realme 12+'a yakından bakalım.

Karşınızda realme 12

realme 12, MediaTek'in Dimensity 6100+ işlemcisinden güç alıyor ve bu güç, 8 GB'ye kadar RAM, 128 GB de depolama alanı ile destekleniyor. 6.72 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan ekran, 950 nit tepe parlaklık değerine sahip. 45W hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh kapasiteli batarya ile donatılan telefonun kamera kurulumu ise 108 MP ana kamera ve 2 MP portre odaklı kameradan oluşuyor. Telefonun selfie kamerası ise 8 MP ve yapay zekâ tarafından destekleniyor.

realme 12 teknik özellikleri:

Ekran 6.72 inç, FHD+ (1080x2400 piksel), 120 Hz, 950 nit İşlemci MediaTek Dimensity 6100+ RAM 6-8 GB (LPDDR4X) + 8 GB Dynamic RAM Depolama 128 GB Ön Kamera 8 MP (f/2.0) Arka Kamera 108 MP (f/1.75) + 2 MP (f/2.4) Batarya 5.000 mAh (45W) İşletim Sistemi realme UI 5.0 (Android 14)

Ve realme 12+

realme 12+ modeline baktığımızda ise MediaTek Dimensity 7050 işlemciye eşlik eden 8 GB RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile karşılaşıyoruz. Telefonun 6.67 inç boyutundaki FHD+ çözünürlüklü ekranı, 120 Hz'ye kadar tazeleme oranı sunuyor ve 2.000 nit tepe parlaklık değerine ulaşabiliyor. 5.000 mAh batarya kapasitesinin 67W hızlı şarjla eşleştirildiğini gördüğümüz telefonda, 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 16 MP de selfie kamera bizleri karşılaşıyor.

realme 12+ teknik özellikleri:

Ekran 6.67 inç, FHD+ (1080x2400 piksel), 120 Hz, 2.000 nit İşlemci MediaTek Dimensity 7050 RAM 6-8 GB (LPDDR4X) + 8 GB Dynamic RAM Depolama 256 GB Ön Kamera 16 MP (f/2.45) Arka Kamera 50 MP (f/1.88) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) Batarya 5.000 mAh (67W) İşletim Sistemi realme UI 5.0 (Android 14)

realme 12 ve realme 12+ fiyatları: