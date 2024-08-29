realme, çok beklenen 13 5G ve 13+ 5G modellerini tanıttı. Telefonlar, özellikleriyle fiyat performans konusunda iddialı olacak modeller olarak geliyor.

Türkiye’de de satış yapan Çinli akıllı telefon devi realme, bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikle 2 yeni telefonunu tanıttı. Cihazlar, realme 13 5G ve realme 13+ 5G olarak adlandırılıyorlar. Her ikisi de hem özellikler hem de fiyat bakımından iddialılar.

Standart model, bu ay başlarında tanıtılan 4G modelin 5G versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Plus modelde ise biraz daha iyileştirilmiş özellikler görüyoruz. Gelin ülkemize de gelebilecek bu cihazların detaylarına ve fiyatlarına bakalım.

realme 13 5G ve realme 13+ 5G neler sunuyor?

*realme 13 5G (sol) & realme 13+ 5G (sağ)

Her iki telefonda da yuvarlak ada içine yerleştirilmiş ikili kamera kurulumu ve delikli ekran tasarımı var. Çerçeveleri de oldukça ince. Standart modelde 6,72 inçlik 1080x2400p çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip LCD ekran görüyoruz. Plus’ta ise 6,67 inçlik aynı çözünürlüğe ve yenileme hızına sahip AMOLED ekran var. realme 13 5G’de 580 nit, realme 13+ 5G’de ise 2000 nit tepe parlaklık sunuluyor.

realme 13 modelinde 6nm sürecinden geçen MediaTek Dimensity 6300 işlemci var. Ona 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar çıkan depolama seçenekleri eşlik ediyor. Plus modelde ise Dimensity 7300’ü 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle görüyoruz. realme 13+ 5G’nin bu işlemciyi kullanan ilk telefon olduğunu belirtelim.

Standart modelin arkasında 50 MP’lik ana kamera ve 2 MP’lik derinlik sensörü var. Plus’ta ise 50 MP’lik ana ve 8 MP’lik ultra geniş sensör bulunuyor. İkisinde de deliğe yerleştirilmiş 16 MP’lik selfie kamerası olduğunu söyleyelim.

Batarya kapasiteleri 5000 mAh ile ikisinde de aynı. Buradaki fark, hızlı şarj desteğinde karşımıza çıkıyor. Standartta 45W desteği sunulurken Plus’ta 80W yer alıyor. Telefonların Android 14 tabanlı realme UI 5.0 ile kutudan çıktığını ekleyelim.

realme 13 5G teknik özellikleri

Ekran 6,72 inç, 120 Hz, 1080x2400, IPS LCD İşlemci Dimensity 6300 RAM 8 GB Depolama 128/256 GB Arka Kamera 50 MP, 2 MP Ön Kamera 16 MP Batarya 5000 mAh (45W) İşletim sistemi realme UI 5.0 (Android 14)

realme 13 5G fiyatı

8 GB + 128 GB 215 dolar 8 GB + 256 GB 240 dolar

realme 13+ 5G teknik özellikleri

Ekran 6,67 inç, 120 Hz, 1080x2400, AMOLED İşlemci Dimensity 7300 RAM 8/12 GB Depolama 128/256 GB Arka Kamera 50 MP, 8 MP Ön Kamera 16 MP Batarya 5000 mAh (80W) İşletim sistemi realme UI 5.0 (Android 14)

realme 13+ 5G fiyatı