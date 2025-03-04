TCL, göz yorgunluğunu azaltan kağıt gibi ekranlı yeni NXTPAPER telefonlarını Mobil Dünya Kongresi 2025’te duyurdu.

Çinli teknoloji şirketi TCL, yeni NXTPAPER serisini duyurdu. Göz yorgunluğunu azaltan özel ekran teknolojisine sahip bu akıllı telefonlar, e-kitap okumayı daha konforlu hale getirmeyi hedefliyor.

TCL, Mobil Dünya Kongresi 2025 kapsamında NXTPAPER teknolojisini kullanan yeni telefonlarını duyurdu.

TCL, yeni NXTPAPER telefonları ile karşımıza çıkıyor

TCL 60 SE NXTPAPER 5G ve TCL 60 NXTPAPER modelleri, kağıt benzeri ekran deneyimi sunarak e-kitap okuyuculara alternatif oluşturmayı amaçlıyor. Aynı zamanda TCL’nin ekran teknolojisi alanındaki iştiraki TCL CSOT ile geliştirilen ekranlar, göz konforunu artırmaya yönelik özel bir yapı sunuyor.

TCL 60 SE NXTPAPER, MediaTek Dimensity 6300 işlemciyle gelirken, TCL 60 NXTPAPER modelinde MediaTek Helio G92 işlemci bulunuyor. Her iki model de 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunuyor. Kamera tarafında TCL 60 NXTPAPER, 108 MP ana kamera ve 32 MP selfie kamerası ile gelirken, SE modeli 50 MP ana + 5 MP ultra geniş açılı kamera ile donatıldı.

Şirket, yeni modellerin fiyatlarını da duyurdu. TCL 60 SE NXTPAPER 5G 189 euro, TCL 60 NXTPAPER ise 199 euro fiyat etiketiyle Asya Pasifik, Avrupa ve Latin Amerika pazarlarında satışa sunulacak. Yeni NXTPAPER serisinin, e-kitap okuyuculara karşı nasıl bir alternatif olacağı ise kullanıcı deneyimleriyle netleşecek.