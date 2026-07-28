Küresel lansmanı heyecanla beklenen Redmi Note 17 serisinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı.

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren ve sunduğu bütçe dostu modellerle ülkemizde de büyük ilgi gören Redmi, temmuzun ortasında çok beklenen Note 17 serisi telefonlarını tanıtmıştı. Bu cihazlar, üst düzey özellikleri iyi fiyatlarla kullanıcılarla buluşturuyordu.

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İlk lansman, Çin’de gerçekleştirilmişti ve o zaman telefonun sadece Çin fiyatları açıklanmıştı. Tabii ki önceki nesillerde olduğu gibi Note 17’nin de küresel olarak sunulacağını söyleyebiliriz. Küresel lansmanın henüz resmî bir tarihi yok ancak iddialar 6 Ağustos’u gösteriyor. Bugün ise çok önemli bir sızıntıyla karşınızdayız. Telefonların Avrupa fiyatları sızdırıldı.

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İddiaya göre Redmi Note 17’nin Avrupa fiyatları

Redmi Note 17 4G (4 GB / 128GB): 250 euro

Redmi Note 17 4G (6 GB / 256 GB): 300 euro

Redmi Note 17 5G (6 GB /256 GB): 400 euro

Redmi Note 17 Pro 5G ( 6 GB / 256 GB): 500 euro

Redmi Note 17 Pro Max 5G ( 8 GB / 256 GB): 600 euro

İddia edilen Avrupa satış fiyatlarına göz attığımızda, serinin giriş modelini Redmi Note 17 4G oluşturuyor. Sızıntıya göre bu cihazın 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 250 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Aynı modelin 6 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğine sahip üst versiyonunun ise 300 Euro bütçe gerektireceği öne sürülüyor. Giriş seviyesinde 4G seçeneğini koruyan marka, uygun fiyatlı mobil cihaz arayan kullanıcılara hitap etmeyi amaçlıyor.

Daha yüksek bağlantı hızı ve performans arayanlar için serinin 5G modelleri devreye giriyor. İddialara göre Redmi Note 17 5G modeli, 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanı seçeneğiyle 400 Euro fiyat üzerinden alıcı bulacak. Bir üst basamakta yer alan Redmi Note 17 Pro 5G modelinin ise yine 6 GB RAM ve 256 GB depolama kombinasyonu için 500 Euro fiyat etiketine sahip olacak. Ailenin tepe noktasına konumlandırılan Redmi Note 17 Pro Max 5G ise 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğiyle 600 Euro gibi biraz yüksek bir fiyatla sızıntı listesinde kendine yer buluyor.

Çin'de tanıtılan iki model ile küresel pazara sunulacak bu genişletilmiş model yelpazesi arasında teknik özellik bazında ne gibi farklılıkların bulunacağı da şimdilik belirsiz. Küresel lansman geldiğinde iddiaların doğru çıkıp çıkmayacağını, nelerin değişeceğini birlikte göreceğiz. Telefonların Türkiye’ye gelmesini beklediğimizi de söyleyelim.