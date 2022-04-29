Hem ticari hem de bireysel kullanım için tasarlanan yeni Renault Trafic, Türkiye'ye sonunda giriş yaptı. Araç, dört farklı modeliyle segmentine göre uygun fiyatlardan listelendi.

Renault’un Türkiye’ye gelmesi merakla beklenen yeni Trafic modeli, en sonunda ülkemize ulaştı. Hem ticari hem de bireysel kullanıcılar için yeniden tasarlanan model, ülkemize kendi segmentinde piyasaya göre uygun fiyatla giriş yaptı. Gelin, yeni Renault Trafic’in özelliklerine ve sunduklarına bakalım.

Yeni Renault Trafic, eski modele göre özellikle genişlik ve ferahlık açısından fark taşıyor. Dijital gösterge paneli modernleştirilen yeni araç, direksiyona entegre hız ayar ve sınırlayıcı kumandaları ve uyarı lambalarında yeniden düzenleme gibi yeniliklere yer veriyor. Araç, panelvan modelinde 6 metreküp, Combi 5+1 modelindeyse 4 metreküp yükleme alanı sunuyor.

Modern araçlardaki neredeyse her özel getirildi:

Renault Trafic, modeline bağlı olarak sürüş destek paketi, adaptif hız sabitleyici, aktif acil fren destek sistemi, kör nokta uyarı sistemi, 360 derece park asistanı, geri görüş kamerası, otomatik uzun – kısa far teknolojisi, trafik işaretlerini tanıma ve şerit takip sistemi gibi özelliklerle geliyor. Trafic Combo modellerinin tamamında da yolcu hava yastığını standart olarak sunuluyor.

Trafic ailesinin tamamı, 2.0 litre Blue dCi motor seçeneğiyle birlikte satışa sunulacak. 150 ve 170 beygirlik güç sunabilen modellerle satışa çıkacak yeni Renault Trafic’in fiyatlarıysa şu şekilde belirlendi:

Yeni Renault Trafic fiyat listesi