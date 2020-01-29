GTA Online ve Red Dead Online Oyuncularına Büyük Müjde

Take-Two Interactive, Grand Theft Auto 5'in son on yılın en çok satan oyunu olduğunu, Red Dead Redemption 2’nin ise son dört yılın en çok satan oyunu olduğunu açıkladı. Şirket, bu özel gelişme şerefine hem GTA Online hem de Red Dead Online’da oyun içi para ve eşya dağıtacağını duyurdu.

Amerikalı video oyun devi Take-Two Interactive, amiral gemisi yapımları Grand Theft Auto 5 ve Red Dead Redemption 2’nin ulaştığı başarıyı kutluyor. Şirket, GTA 5’in son on yılın en çok satan oyunu olduğunu, Red Dead Redemption 2’nin ise son dört yılın en çok satan oyunu olduğunu açıkladı.

Take-Two Interactive’in sahibi olduğu Rockstar Games tarafından geliştirilen oyunlar, dünya çapında 150 milyondan fazla kopya satmayı başardı. İlk etapta PlayStation 4 platformu için geliştirilen Red Dead Redemption 2, geçtiğimiz yılın sonlarında PC oyuncularının da beğenisine sunulmuştu.

Yapımcı şirket, bu önemli kilometre taşını kutlamak için GTA Online ve Red Dead Online’da oyun içi para ve eşya dağıtacağını duyurdu. GTA Online oyuncuları, 30 Ocak ila 5 Şubat arasında 1 milyon dolar oyun içi para kazanma şansına sahip olacak. Take-Two Interactive ayrıca 5 Şubat ila 12 Şubat arasında oyunu oynayanların artı 1 milyon dolar daha GTA parası kazanacaklarını söyledi.

Red Dead Online'ı 28 Ocak ile 3 Şubat arasında oynayan dijital kovboylara ise Gunslinger's Cache, Schofield Revolver, Varmint Rifle, Devastating Ammo Bundle: 100x Split Point Revolver Ammo, 100x High Velocity Pistol Ammo, 100x Express Repeater Ammo, 100x Slug Shotgun Ammo ve 20x Explosive Rifle Ammo verilecek. Oyuna 4 Şubat ile 10 Şubat arasında giriş yapan oyuncular ise ayrıca Bounty Hunter's Kit, Bounty Hunter license, 25x Bolas ve 25x Tracking Arrows kazanabilecekler.