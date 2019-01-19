  • 12 GB RAM'i Olan Seramik Bir Galaxy S10 Modeli Çıkacak

Samsung, 12 GB RAM'li ve Seramik Kasalı Bir Galaxy S10 Modeli Çıkaracak

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Gün geçmiyor ki Samsung Galaxy S10'la alakalı yeni bir sızıntı meydana gelmesin. Yeni bir sızıntı, Samsung'un 12 GB RAM kapasitesine sahip seramik bir S10 modeli çıkaracağını gösteriyor.

Lenovo Z5 Pro GT, Aralık ayında 12 GB RAM ile ilk çıkan telefon olma özelliğini taşıyor. Çıkan bazı raporlar Samsung Galaxy S10’un da bu 12 GB RAM akımına katılabileceğini gösteriyor.

Birkaç ay önce bazı raporlar Samsung Galaxy S10’un seramik gövdeye sahip olabileceğini ortaya çıkarmıştı. Seramik gövdeli versiyon, özellikle Samsung’un 5G’li modeli olabileceğini düşündüğümüz Galaxy S10 X olabilir.
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Sammobile’da çıkan bir habere göre Galaxy S10 Plus’un değişik bir versiyonu olacak olan bu model, siyah ve beyaz seramik renklerinde olacak. Çin merkezli haber sızdıran bir kaynak olan Ice Universe, attığı tweet ile bu bilgileri doğruladı.

Yine aynı tweet'ten anladığımız kadarıyla telefon geçirdiği özel işlemler sayesinde sadece çizilmeye karşı değil düşmeye karşı da dayanıklı olacak. Yani cam versiyonlarından daha fazla düşmeye karşı dirençli olacak. Güzel bir özellik olmasına rağmen bu, telefona daha fazla ağırlık ekleyecek. Ayrıca telefon metalik bir parlaklığa sahip olacağı için görünüşü çok güzel olacak.

12 GB RAM ve 1 TB depolama alanıyla gönülleri fethedecek olan Galaxy S10 Plus’ın bu versiyonu Samsung’un anavatanı olan Kore ve Çin’le sınırlı olacak gibi görünüyor. Ayrıca bu modele sahip olmak isteyenler küçük bir de servet ödemek zorunda kalacak.
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Kaynak : https://www.gizmochina.com/2019/01/19/ceramic-version-of-the-galaxy-s10-plus-to-have-12gb-ram-and-1tb-storage/
Etiketler: Samsung Galaxy S10 Plus, seramik, 12 gb ram
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