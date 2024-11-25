Samsung CEO'su Lee Jae-yong hakkında yeni bir dava açıldı. Savcılar, bu dava kapsamında Samsung CEO'sunun hapis cezasına çarptırılması gerektiğini savunuyorlar. Davanın birkaç ay içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dikkat çeken bir gelişme ile karşımızda. Güney Kore medyasının servis ettiği haberlere göre şirketin CEO'su Lee Jae-yong, yeni bir dava ile gündemde. Lee Jae-yong hakkında 5 yıl hapis cezası ve 375 bin dolar para cezası isteniyor. Peki Samsung CEO'su, neden böyle bir suçlamayla karşı karşıya?

Aslına bakacak olursak Lee Jae-yong, 2020 yılından beri önemli bir iddia ile uğraşıyor. O dönemler açılan davaya göre Lee Jae-yong, 2015 yılında Samsung'un hisse senedi fiyatlarını manipüle etti. Ayrıca muhasebe tarafında da bazı dolandırıcılık iddiaları mevcut. Bu yılın başlarında söz konusu davadan beraat eden Lee Jae-yong'a karşı açılan temyiz davası, Samsung CEO'sunun başını ağrıtacak gibi görünüyor.

Nihai kararın bir iki ay içerisinde çıkması bekleniyor

Güney Kore medyasının bildirdiğine göre mahkeme, Samsung CEO'suna yönelik temyiz davasını birkaç ay içerisinde tamamlayacak. Mahkemeden nasıl bir karar çıkacağını Ocak-Şubat 2025 dönemlerinde göreceğiz.

Lee Jae-yong ile beraberinde yargılanan 13 kişi, daha önce tüm suçlamaları reddettiler. Hâl böyle olunca temyiz davasında da benzer savunmalar yapmaları ve suçlamaları reddetmeleri bekleniyor. Bakalım Samsung, zaten maddi açıdan zorda olduğu bir dönemde bu meseleden nasıl kurtulacak.