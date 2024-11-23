Samsung, son reklam filminde ezeli rakibi Apple yerine doğrudan iPhone kullanıcılarını hedef aldı.

Samsung ile Apple arasında 17 yıldır devam eden tatlı sert bir rekabet bulunuyor. İki şirket, pozisyonları itibarıyla birbirlerinin hem önemli bir iş ortağı hem de en büyük rakibi konumunda. Bu rekabet, zaman zaman şirketlerin yayımlamış olduğu reklam filmlerine de yansıyor ancak Samsung'un son reklam filmi, bir miktar sınırı aşıyor olabilir.

Apple'ın ikonik "think different" (farklı düşün) sloganına atıfta bulunan reklam filmi, doğrudan Apple'ı değil iPhone kullanıcılarını hedef alıyor. iPhone kullanıcılarını Simon adlı kişiden (Steve Jobs'u temsil ettiği düşünülebilir) talimat alan, aynı şeyleri düşünüp aynı şeyleri yapan kişiler gibi resmeden reklam filmi, izleyenlerin bir miktar tepkisini çekmiş durumda.

Samsung'un iPhone kullanıcılarını hedef aldığı reklam filmi şu şekilde:

Samsung'un reklam filminde teknoloji takipçilerinin sık sık kullandığı "iPhone'lar hep aynı" geyiğine gönderme yaptığına şüphe yok. Hatta teknoloji tutkunlarının "iPhone kullanan teknolojiden anlamıyordur" yorumlarına biz de sık sık şahit oluyoruz. Ancak benzer göndermeleri Samsung gibi kurumsal bir şirket yaptığında tepki çekmesi normal karşılanabilir.

Samsung, reklam filminde iPhone'ların hep aynı olduğunu söylerken Galaxy Z Fold6 ile farkını göstermeye çalışıyor. Bu, Samsung'u haklı gösteren bir yaklaşım olsa da bir noktada iPhone için yapmış olduğu eleştiri Galaxy S serisi için de eleştiri anlamına geliyor. Dolayısıyla Samsung, kendi reklamında kendi ürünlerini de eleştirmiş oluyor. Samsung'un Galaxy S serisini iPhone'lardan ayırdığı nokta ise tahmin edebileceğiniz üzere yapay zeka özellikleri olan Galaxy AI.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung, bu reklam filminde doğru noktalara mı değiniyor?