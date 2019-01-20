Samsung Galaxy S10'un Kamerası Kaydırmayla Açılacak

Samsung'un en son amiral gemisi S10'un kamerası oldukça güzel bir hareketle aktif hale getirilebilecek.

Sahip olduğu Infinity-O ekran ile aylardır gündemden düşmeyen Samsung'un S serisinin 10. telefonu Samsung Galaxy S10, kullanıcılarda bulunan beklentiyi oldukça yükseltmiş durumda. Özellikle kamerasının ekrandaki delikte yer almasıyla tanınan cihaz, kullanıcılara kolaylık sağlayacak yepyeni özelliklere sahip olacak.

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung'un 20 Şubat'ta gerçekleştireceği Unpacked etkinliği ile tanıtacağı Galaxy S10 akıllı telefonunun kamerasını açmak için parmağınızı ekranda bulunan kamera deliğinden başlayarak cihazın ortasına kadar çekmeniz yeterli. Samsung'un eklediği bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar fotoğraf veya video çekmek istediklerinde oldukça kolay ve hızlı bir şekilde kamera uygulamasına erişim sağlayabilecekler.

Parmağınızı kamera uygulamasını açmak için kaydırdıktan sonra ufak bir görsel animasyon kamera deliğinin etrafında beliriyor. Samsung'un bu ufak ancak hoş görünen detayı akıllı telefonunun yazılımına eklemiş olması birçok kesim tarafından olumlu karşılandı. Cihazın tam bir ay sonraki lansmanından sonra sizinle daha net bilgileri paylaşıyor olacağız.