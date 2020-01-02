Samsung Galaxy A51'in İlk Yazılım Güncellemesi Yayınlandı

Samsung'un 2020 Galaxy A serisinin ilk üyesi olan Galaxy A51'e ilk yazılım güncellemesi ulaşmaya başladı. Güncelleme, Aralık 2019 güvenlik yaması dışında cihaza ek özellik sunmuyor.

Samsung’un 2020 Galaxy A serisinde yer alacak ilk telefon daha önce de haberlerini yaptığımız Samsung Galaxy A51'di. Cihaz, tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış ve kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Tasarımda ön plana çıkan en önemli özellik ise telefonun arkasında yer alan dikdörtgen kamera kurulumuydu.

İşte 2020 Galaxy A serisinin tanıtılan ilk üyesi Samsung Galaxy A51, bugün ilk yazılım güncellemesini aldı. Vietnam’da düzenlenen etkinlikte tanıtılan cihaz, düzenli olarak yayınlanacak güncellemelerinin ilkini alarak yeni bir güvenlik yamasına kavuştu. Gelin, bu güncellemenin detaylarına bakalım:

Samsung Galaxy A51’in ilk yazılım güncellemesi yayınlandı:

Aralık 2019 güvenlik yamasıyla birlikte gelen ilk Galaxy A51 güncellemesi, A515FXXU1ASL6 adı altında yayınlandı. Cihaz henüz yalnızca Vietnam’da satışta olmasına rağmen A51 için yayınlanan güncellemeye erişmek isterseniz bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Elbette çıktığı gibi Android 10 ve One UI 2.0’a sahip olan bir cihaza gelen ilk güncellemede pek fazla yenilik bekleyemezdik. Ayrıca Galaxy A51, Samsung’un cihazları gibi her ay güncelleme almayacak. Bunun Samsung, Galaxy A51 için yılda dört kez güvenlik güncelleştirmesi yayınlanacak.

Samsung Galaxy A51 özellikleri:

27 Aralık itibarıyla Vietnam’da satışa sunulan Samsung Galaxy A51, Exynos’un 9611 işlemcisinden gücünü alıyor. Cihaz, 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip. Tabii artık neredeyse her cihazda olduğu gibi depolama alanı da 64 GB ve 128 GB’lık iki seçeneğe sahip.

Samsung Galaxy A51, 6,5 inç boyutunda ve üzerinde yalnızca ufak bir delik bulunduran bir ekrana sahip. Delikte bulunan kamera ise 32 MP çözünürlüğünde. Cihazın arka kamera kurulumunda ise 48 MP çözünürlüğünde ana kamera ile birlikte 12 MP ultra geniş açılı sensör, 5 MP makro lens ve 5 MP derinlik sensörü bulunuyor.

Samsung Galaxy A51’in tüm özelliklerine göz atmak için bu yazımıza ulaşabilirsiniz. Cihazın ülkemize ne zaman geleceği ve nasıl bir fiyat etiketine sahip olacağı henüz bilinmiyor.