Samsung Galaxy A36'nın yeni renk seçenekleri paylaşıldı. Sızdırılan görseller cihazın tüm renk alternatiflerini ve tasarım detaylarını ortaya çıkardı.

Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy A36'ya ait renk seçenekleri ortaya çıktı. Sızdırılan görseller daha önce belirtilen dört renk seçeneğine ek olarak yeni bir rengin daha sunulacağını gösteriyor.

Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy A36'ya ait renk seçenekleri sızdırıldı. Görseller cihazın hangi renk seçenekleriyle satışa sunulacağını gözler önüne serdi. İşte Galaxy A36'nın dikkat çeken renk alternatifleri!

Samsung Galaxy A36'ya ait renk seçenekleri

Samsung'un yakında tanıtılması beklenen Galaxy A36, sızdırılan görsellerle gündeme geldi. Görseller, cihazın tüm renk seçeneklerini ortaya koydu. Daha önce belirtilen dört renk seçeneğine ek olarak, yeni bir Yeşil rengin de sunulacağı ortaya çıktı. Aynı zamanda telefonun düz yan kenarlara, yenilenmiş bir kamera adasına ve ekranın üst kısmında yer alan kamera deliği (punch-hole) tasarımına sahip olacağı belirtildi.

Galaxy A36'nın teknik özelliklerine bakıldığında, cihazın Snapdragon 6 Gen 3 işlemci ile geleceği ve kutusundan Android 15 işletim sistemi ile One UI 7 arayüzüyle çıkacağı belirtiliyor. Batarya kapasitesinde ise bir değişiklik olmayacağı, yani cihazın 5.000 mAh batarya ile geleceği aktarıldı. Şarj desteği tarafında ise 25W hızlı şarj desteğinin korunacağı, ancak bazı kaynakların 45W şarj desteği seçeneğinin de gündemde olduğu öne sürüldü.

Samsung Galaxy A36'nın, sızdırılan görseller ve teknik detaylar doğrultusunda yakın zamanda resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Yeni renk seçeneği ve özellikleriyle kullanıcılar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.