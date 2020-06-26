Samsung Galaxy A51s 5G, Geekbench'te Ortaya Çıktı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un yeni orta seviye akıllı telefonu Galaxy A51s, Geekbench'te bazı özellikleriyle birlikte ortaya çıktı. Geekbench listesi, akıllı telefonun RAM, işlemci ve işletim sistemi kısmında neler göreceğimizi bizlere söylüyor.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Samsung, önümüzdeki aylarda yeni amiral gemisi modelleri olacak Galaxy Note20’leri tanıtmaya hazırlanıyor. Bir yandan bu cihazlar için hazırlıklarını sürdüren Güney Koreli firma, bir yandan da orta seviye cihazları üzerinde çalışıyor. Şimdiyse firmanın bu orta seviye cihazlarından biri çevrimiçi ortamda ortaya çıktı.

Galaxy A51s 5G olduğu düşünülen akıllı telefon, Geekbench’te ‘SM-A516V’ model numarasıyla listelendi. Akıllı telefonun model numarası, geçtiğimiz günlerde yine Geekbench’te ortaya çıkan Galaxy A71s 5G’ninkine benziyor (SM-A716V). Bu nedenle Geekbench’te bazı özellikleriyle birlikte listelenen akıllı telefonun Galaxy A51s 5G olduğu düşünülüyor. Dilerseniz gelin sözü daha fazla uzatmadan telefonun ortaya çıkan özelliklerine daha yakından göz atalım.

Samsung Galaxy A51s 5G’nin ortaya çıkan özellikleri:

Galaxy A51s 5G’nin Geekbench listesi, telefonun gücünü sekiz çekirdekli bir Qualcomm yonga setinden alacağını ortaya koyuyor. Listede işlemcinin modeli açıkça belirtilmese de telefonda ‘Lito’ anakart kullanıldığı söyleniyor. Bilmeyenler için Lito kod adı, Snapdragon 765G yonga setini temsil ediyor. Dolayısıyla Samsung Galaxy A51s 5G’ye gücünü verecek yonga setinin Snapdragon 765G olduğunu söyleyebiliriz.

Buna ek olarak 6 GB’lık RAM ve en güncel Android 10 işletim sistemiyle donatıldığını görebildiğimiz akıllı telefon, tek çekirdekli testte 622 puan ve çok çekirdekli testte 1.928 puan almayı başardı. Geekbench’in yanı sıra Wi-Fi Alliance listelemesi telefonun çift bant Wi-Fi desteğine sahip olacağını, NFC Forum listesiyse doğal olarak NFC bağlantısının yer alacağını gösteriyor.

Galaxy A51s 5G’nin yeni bir telefon değil de ‘s’ yükseltmesi olduğunu düşünecek olursak geri kalan temel özelliklerin ve tasarımın Galaxy A51 5G ile benzer olacağını söyleyebiliriz. Yine de cihazın kamera ve ekran gibi diğer detaylarını öğrenmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.