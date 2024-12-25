Samsung Galaxy M16'nın tasarımını gözler önüne seren, gerçekçi bir konsept tasarım oluşturuldu. Bu tasarım, Samsung'un radikal bir tasarım değişikliğine hazırlandığını gözler önüne seriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı bütçe dostu telefonu "Galaxy M16" ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bu akıllı telefonun bugüne kadarki en gerçekçi görüntüleri oluşturuldu. Oluşturulan görseller, Samsung'un 2025 yılında radikal bir tasarım değişikliğine imza atacağını gözler önüne seriyor.

Samsung, son dönemlerde birbirinden bağımsız olarak kamera kurulumları tercih ediyor. Ancak gelen haberler, bu durumun Galaxy M16 ile değişeceğini gözler önüne seriyor. Oluşturulan konsept tasarıma göre Galaxy M16, üçlü kamera kurulumunu bir çerçeve içerisine alacak. Nispeten ince bir yapıda olan telefon, oldukça modern görünecek gibi duruyor.

Samsung Galaxy M16 tasarımı böyle olacak

Yukarıdaki görüntüde de yer aldığı üzere dikey olarak hizalanacak kameralardan ilk iki tanesi, tek bir bölme içerisinde bulunacak. Üçüncü sensör ise bunlardan ayrı bir şekilde konumlandırılacak. Samsung Galaxy M16, oldukça ince bir kamera çıkıntısına ev sahipliği yapacak.

Samsung Galaxy M15, geçtiğimiz nisan ayında duyurulmuştu. Hâl böyle olunca Galaxy M16'nın da Nisan 2025 gibi duyurulmasını bekleyebiliriz. Eğer şu sıralar bütçe dostu bir telefon satın almayı düşünüyorsanız bu doğrultuda hareket etmenizde fayda var.

Samsung Galaxy M16'nın daha önce ortaya çıkan teknik özellikleri için: