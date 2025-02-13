Samsung'un ultra ince telefonu Galaxy S25 Edge, Geekbench testinde göründü. Telefon, fena sonuçlar vermemiş olsa da Galaxy S25 ile Galaxy S25+'ın gerisinde kaldı. İşte detaylar...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ay düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde yepyeni akıllı telefonlarını duyurmuştu. Etkinlikte en çok gündem olan telefon ise hiç şüphesiz "Galaxy S25 Edge"di.

Samsung Galaxy S25 Edge, markanın 2025 yılında piyasaya süreceği ultra ince akıllı telefon olarak karşımıza çıkacak. Peki bu telefon, nasıl bir performans sunacak? İşte bu sorunun cevabı, telefonun Avrupa varyantının Geekbench testine girmesi ile gün yüzüne çıkmış oldu. Tabii telefonun bazı özellikleri de ifşa olmuş durumda.

Samsung Galaxy S25 Edge Geekbench sonuçları şöyle:

Yukarıdaki tabloya göre Galaxy S25 Edge, tek çekirdekli testlerde 2.806, çok çekirdekli testlerde ise 8.416 puan almayı başardı. Bu veriler, telefonun performans açısından Samsung Galaxy S25 ile Galaxy S25+'ın gerisinde kalacağını gözler önüne seriyor. Zira Galaxy S25, aynı testlerde sırasıyla 2.986 ve 9.355 puan, Galaxy S25+ ise 3.160 ve 9.941 puan almayı başarmışlardı.

Telefonun özelliklerine baktığımızda ise şaşırtıcı olmayan sonuçlar görüyoruz. Samsung Galaxy S25 Edge'in Avrupa varyantı, Qualcomm Snapdragon 8 Elite'in özel bir sürümünden güç alacak. 12 GB RAM kapasitesine sahip olacak telefon, Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzü ile çalışacak.