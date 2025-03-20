Samsung'un bir süredir gündemde olan Galaxy Tab S10 FE serisi tabletlerinin tüm özellikleri ve fiyatları ortaya çıktı. İki versiyona sahip olacak tablet, tüketicileri etkileyecek gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı yeni tableti Galaxy Tab S10 FE ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yaklaşmakta olan tabletin tüm özellikleri ve hatta Avrupa fiyatı bile ortaya çıktı. Gelin detaylara bakalım.

Edinilen bilgilere göre Samsung, yaklaşmakta olan tabletini Tab S10 FE ve Tab S10 FE+ olarak piyasaya sürecek. Temel modelde 2304 x 1440 piksel çözünürlük sunan 10.9 inç IPS LCD, plus modelde ise 2880 x 1800 piksel çözünürlük sunan 13.1 inç boyutlu bir ekran bulunacak. Her iki modelde de 12 MP selfie kamera ile S-Pen desteği bulunacak.

Karşınızda Samsung Galaxy Tab S10 FE+

Kaynaklara göre Exynos 1580 işlemciyle çalışacak tabletlerde 12 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı bulunacak. Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ve NFC desteğine sahip olacak tabletler, 5G destekli varyanlar da sunacaklar. Öte yandan; Galaxy Tab S10 FE'de 8.000 mAh, Galaxy Tab S10 FE+'ta ise 10.090 mAh kapasiteli bataryalar bulunacağını söyleyelim. Her iki modelde de 45W hızlı şarj desteği sunulacak.

Samsung Galaxy Tab S10 FE böyle görünecek:

Bir iki hafta içerisinde piyasaya sürülecek tabletlerden Galaxy Tab S10 FE, 579 euro'dan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Bu modelin 5G destekli versiyonu ise 679 euro karşılığında satın alınabilecek. Kaynaklar, Galaxy Tab S10 FE+'ın ise 749 euro'dan başlayan fiyatlarla satın alınabileceğini açıkladılar.

Yaşanan sızıntı ile Samsung'un yepyeni tabletleri neredeyse tamamen ifşa olmuş durumdalar. Geriye kalan tek şey, Samsung'un yapacağı resmî açıklama.