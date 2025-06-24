Samsung, Galaxy Z Fold7 ve Z Flip7 telefonlarını tanıtacağı yeni Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihini açıkladı. Söylentilerin hepsi doğru çıktı.

Samsung, amiral gemisi katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold7 ve Z Flip7’yi tanıtmaya hazırlanıyordu. Cihazlar hakkında şimdiye kadar birçok sızıntı çıktığını görmüştük. Temmuz ayında gelecekleri bilinse de tam tanıtım tarihleri belli değildi. Bu durum değişti ve Samsung’dan resmî açıklama geldi.

Güney Koreli teknoloji devi, Z Fold7 ve Z Flip7 modellerini tanıtacağı yeni Galaxy Unpacked etkinliğini ne zaman düzenleyeceğini açıkladı. Şirketin açıkladığı tarih, sektörde dolaşan söylentileri doğruluyor.

9 Temmuz günü gerçekleştirilecek

Samsung’un resmî açıklamasına göre sıradaki Galaxy Unpacked etkinliği, 9 Temmuz 2025 günü ABD’nin New York şehrinde gerçekleştirilecek. TSİ: 17.00’de başlayacak etkinlik, Samsung’un resmî internet sitesinden ve şirketin resmî YouTube hesabından canlı olarak yayımlanacak. Biz de canlı bir şekilde gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

9 Temmuz’daki Galaxy Unpacked’in ana odağı, şirketin yeni katlanabilir telefonları Z Fold7 ve Z Flip7 olacak. Ancak bunlar dışında Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic, Watch Ultra 2, yepyeni bir Galaxy Buds gibi ek duyurular görebiliriz. Bunlar dışında Samsung sürpriz duyurular da yapabilir.