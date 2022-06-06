Samsung, Galaxy A Serisi Katlanabilir Telefon Geliştiriyor

Samsung'un yeni bir katlanabilir ekranlı telefon geliştirdiği iddia edildi. Sızıntı yapan bir kaynağa göre şirketin yeni telefonu, Galaxy A serisinin bir parçası olacak. Yani Samsung, nispeten uygun fiyatlı bir katlanabilir ekranlı telefonla karşımıza çıkacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'la ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia gündeme geldi. Akıllı telefonlarla ilgili sızıntılar yapan bir kaynak, Twitter'da Samsung'un yeni bir katlanabilir ekranlı akıllı telefon üzerinde çalıştığını iddia etti. Bu normal bir durum olsa da olayı ilginç kılan şey, telefonun Galaxy A serisinin bir parçası olacağının söylenmesi. Yani Samsung, nispeten uygun fiyatlı katlanabilir ekranlı telefon üzerinde çalışıyor.

Twitter'daki iddiaya göre Samsung, Galaxy A serisi katlanabilir ekranlı akıllı telefonu için henüz yolun başında. Zira kaynağımıza göre bu akıllı telefonla tanışmamız 2024 ya da 2025 yılında gerçekleşecek. Telefonun neler sunacağı ve nasıl görüneceği gibi detaylar ise henüz netlik kazanmadı.

Samsung'un yeni işlemcileriyle gelebilir

Şu an için netleşmiş bir şey olmasa da Samsung'un Exynos dışında yeni bir işlemci serisi üzerinde çalıştığı söyleniyor. Hatta birkaç yıl sonra tanıtılacak Galaxy S25'in bu yeni işlemciyle çalışacağı da iddialar arasında. İşte Samsung Galaxy A serisinin bir parçası olacak katlanabilir ekranlı telefonun bu yeni işlemciye sahip olabileceği düşünülüyor. Aslında bu makul çünkü her iki telefon için de ileri sürülen tarih örtüşüyor.

Samsung, tahmin edebileceğiniz üzere Galaxy A serisindeki katlanabilir ekranlı telefonla ilgili hiçbir şey söylemedi. Ancak ilerleyen dönemlerde bu durumun değişmesi bekleniyor. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Twitter'daki paylaşım: