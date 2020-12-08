Samsung'un Kutudan Şarj Cihazını Çıkaracağının Kanıtı

Brezilya'da ortaya çıkan bir belgeye göre Samsung, Apple'ın iPhone 12'de izlediğine benzer bir politika izleyerek Galaxy S21'in kutu içeriğinden şarj cihazı ve kulaklığı çıkaracak.

Apple, iPhone 7 ile birlikte 3,5 mm kulaklık girişine veda ettiğinde Samsung, önce kendi akıllı telefonlarında kulaklık girişi olduğunu hatırlatan ve iPhone 7 ile alay eden reklam filmleri yayınladı, sonra ise kendi amiral gemisi akıllı telefonlarından da 3,5 mm kulaklık girişini kaldırdı.

Benzer bir şekilde Apple, iPhone X ile birlikte çentikli tasarıma geçiş yaptığında Samsung, önce çentik tasarımı ile alay etti, sonra ise kendi Infinity-U ve Infinity-V adındaki damla çentik tasarımını tanıttı. Tahmin edebileceğiniz gibi Samsung’un reklam ve pazarlama ekibi, bu iki olaydan sonra yayınladıkları reklam filmlerini sessiz sedasız sosyal medya hesaplarından kaldırdılar.

Samsung, Apple’ın iPhone kutusundan şarj adaptörü ve kulaklığı çıkarmasıyla alay etmişti

Bildiğiniz üzere Apple, iPhone 12 ile birlikte telefonların kutusundan kulaklık ve şarj adaptörünü çıkarmış durumda. Tüketicilerin fazlasıyla tepkisini çeken bu gelişmeyi Samsung da görmezden gelmedi ve iPhone 12 lansmanının hemen ardından Apple ile alay eden bir paylaşımda bulundu. Bu nedenle geçmişteki tecrübelerimize dayanarak yakında Samsung akıllı telefonlardan da şarj adaptörü ve kulaklıkların çıkarılmasının büyük bir sürpriz olmayacağını söyleyebiliriz.

İşin esprili tasarafını bir kenara bırakacak olursak; Samsung’un Galaxy S21 ailesinin kutusundan şarj adaptörü ve kulaklıkları çıkaracağı bir süredir konuşuluyor olsa da bu konuda henüz resmi bir doğrulama görememiştik. Ancak kısa süre önce ortaya çıkan ve Brezilya’nın iletişim sektörünü düzenleyici kurumu olan ANATEL’e ait bir belge, Galaxy S21’in de iPhone 12’nin yolundan gideceğini kanıtlar nitelikte.

Samsung’un Galaxy S21’in kutusundan şarj adaptörü ve kulaklığı çıkaracağını gösteren belge

Söz konusu belgelerde kabaca “Cep telefonu, bir güç kaynağı ile satılmayacaktır.” ifadesi kullanılıyor ancak EP-TA800 ve EP-TA800B model numaralı iki Samsung şarj cihazı ile test edildiği belirtiliyor. Benzer şekilde cep telefonunun bir kulaklıkla satılmayacağı, ancak GH59-15106A, GH59-15107A ve GH59-15403A model numaralı üç kulaklık ile test edildiği ifade ediliyor.

Samsung’un kutu içeriğinden şarj adaptörü ve kulaklıkları çıkarmasının tamamen sürpriz bir gelişme olduğunu söyleyemesek de bunu onaylayan belgenin Brezilya’dan gelmesinin sürpriz olduğunu söyleyebiliriz. Zira kısa süre önce Brezilya’nın Sao Paulo eyaleti, iPhone’ların kutusundan şarj aleti çıkmasını zorunlu kılmış, bu zorunluluğun ülke çapında geçerli hale getirilmesi gerektiği belirtilmişti.

Dolayısı ile Samsung’un da kutusunda şarj cihazı olmadan akıllı telefon satması çok mümkün değil. Tahminler, Samsung’un kutu içeriğinden şarj adaptörünü çıkaracağı, ancak satış esnasında talep eden müşterilere harici olarak şarj adaptörü temin edeceği yönünde.